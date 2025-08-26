Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, возможны ограничения - ОВА

Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, атакуют гражданский транспорт, возможны ограничения движения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник в Telegram, пишет УНН.

Со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настойчиво призываю: без крайней необходимости не передвигайтесь по этому маршруту

Он также напомнил, что об активности российских БпЛА оперативно сообщают в телеграм-канале "Радар Херсон".

На трассе М-14 Херсон-Николаев возможны ограничения движения. В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию