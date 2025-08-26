$41.280.07
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 3716 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 16988 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 103577 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 68007 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 66966 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 193198 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 185121 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70470 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 67528 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, возможны ограничения - ОВА

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Глава Херсонской ОВА предупредил о высокой активности российских дронов на трассе М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт, поэтому передвижение по этому маршруту не рекомендовано.

Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, возможны ограничения - ОВА

Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, атакуют гражданский транспорт, возможны ограничения движения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник в Telegram, пишет УНН.

Со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настойчиво призываю: без крайней необходимости не передвигайтесь по этому маршруту

- написал Прокудин.

Он также напомнил, что об активности российских БпЛА оперативно сообщают в телеграм-канале "Радар Херсон".

На трассе М-14 Херсон-Николаев возможны ограничения движения. В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию

- подчеркнул Прокудин.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в области под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта, в том числе Херсон. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов, газопровод. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения, сообщил Прокудин.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
Telegram
Херсонская область
Беспилотный летательный аппарат
Николаев
Херсон