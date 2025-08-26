Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, возможны ограничения - ОВА
Киев • УНН
Глава Херсонской ОВА предупредил о высокой активности российских дронов на трассе М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт, поэтому передвижение по этому маршруту не рекомендовано.
Российские дроны активизировались на трассе Херсон-Николаев, атакуют гражданский транспорт, возможны ограничения движения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник в Telegram, пишет УНН.
Со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настойчиво призываю: без крайней необходимости не передвигайтесь по этому маршруту
Он также напомнил, что об активности российских БпЛА оперативно сообщают в телеграм-канале "Радар Херсон".
На трассе М-14 Херсон-Николаев возможны ограничения движения. В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в области под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта, в том числе Херсон. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов, газопровод. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения, сообщил Прокудин.