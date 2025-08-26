Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, можливі обмеження - ОВА

$41.280.07
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 15912 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 101482 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 67056 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 66371 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 191849 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184076 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70363 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67427 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 67444 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 85364 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 101476 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 191843 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184070 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 139967 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 12009 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 85364 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 59781 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 96397 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 77549 перегляди
Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, можливі обмеження - ОВА

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Голова Херсонської ОВА попередив про високу активність російських дронів на трасі М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, тому пересування цим маршрутом не рекомендовано.

Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, можливі обмеження - ОВА

Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, атакують цивільний транспорт, можливі обмеження руху. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок у Telegram, пише УНН.

З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом

- написав Прокудін.

Він також нагадав, що про активність російських БпЛА оперативно повідомляють у телеграм-каналі "Радар Херсон".

На трасі М-14 Херсон-Миколаїв можливі обмеження руху. У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію

- наголосив Прокудін.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби в області під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 32 населених пункти, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків, газопровід. Через російську агресію 4 людини дістали поранення, повідомив Прокудін.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
Telegram
Херсонська область
Безпілотний літальний апарат
Миколаїв
Херсон