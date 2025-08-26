Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, можливі обмеження - ОВА

Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, атакують цивільний транспорт, можливі обмеження руху. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок у Telegram, пише УНН.

З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом

Він також нагадав, що про активність російських БпЛА оперативно повідомляють у телеграм-каналі "Радар Херсон".

На трасі М-14 Херсон-Миколаїв можливі обмеження руху. У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію