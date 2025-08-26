Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, можливі обмеження - ОВА
Київ • УНН
Голова Херсонської ОВА попередив про високу активність російських дронів на трасі М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, тому пересування цим маршрутом не рекомендовано.
Російські дрони активізувалися на трасі Херсон-Миколаїв, атакують цивільний транспорт, можливі обмеження руху. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок у Telegram, пише УНН.
З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом
Він також нагадав, що про активність російських БпЛА оперативно повідомляють у телеграм-каналі "Радар Херсон".
На трасі М-14 Херсон-Миколаїв можливі обмеження руху. У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби в області під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 32 населених пункти, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків, газопровід. Через російську агресію 4 людини дістали поранення, повідомив Прокудін.