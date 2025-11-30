Після арештів опозиційних діячів та закриття незалежних ЗМІ, у Киргизстані відкрилися виборчі дільниці на довгострокових парламентських виборах Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Президент Садир Жапаров сподівається на зміцнення свого впливу через придушення своїх суперників.

Голосування повинні були проводитися лише наступного року. Таку передчасність чиновники пояснюють тим, що у іншому випадку парламентські вибори відбудуться занадто близько до президентських виборів 2027 року.

Виборча система, також, зазнала змін. За даними Центральної виборчої комісії, 467 кандидатів змагаються за 90 місць в однопалатному парламенті Киргизстану, Жогорку Кенеші. Є гендерні вимоги – від кожного округу має бути щонайменше одна жінка-законодавець.

Варто зазначити, що Киристан членом економічних та безпекових альянсів, де домінує росія, має російську авіабазу та залежить від економічної підтримки москви.

Придушення опозиції та незалежних ЗМІ, зростання економіки та підтримка росії гарантують утримання влади нинішньою правлячою елітою. У виборах практично не бере участі опозиція. Вибори будуть дуже передбачуваними та, як дехто вже описував, нудними – заявив Associated Press Еміль Джураєв, незалежний аналітик з Бішкека.

За тиждень до виборів влада Киргизстану розпочала хвилю обшуків та допитів опозиційних діячів, з яких 10 було заарештовано за заклик до "масових заворушень".

Журналісти також зазнають нападів. Наприкінці жовтня киргизький суд визнав три провідні незалежні ЗМІ країни – Kloop, Temirov Live та AitAit Dese – "екстремістськими організаціями", що стало першим таким рішенням в історії країни.

Рішення забороняє доступ до вебсайтів видань у Киргизстані, а також діяльність "під керівництвом або за участю" журналістів Болота Темірова та Ріната Тухватшина, які очолювали Temirov Live та Kloop відповідно.

Аналітики вважають, що парламентські вибори в Киргизстані є репетицією президентських виборів, які вже заплановані на січень 2027 року, і що контроль над новим парламентом дозволить чинному президенту Жапарову підготуватися до президентської кампанії.

Нагадаємо

