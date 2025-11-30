$42.190.00
07:27 • 4588 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 17923 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 28771 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 24021 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 23386 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 21536 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16741 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16109 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14581 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 15171 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
В Кыргызстане состоялись досрочные парламентские выборы на фоне репрессий оппозиции и журналистов

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Кыргызстане состоялись досрочные парламентские выборы, где 467 кандидатов боролись за 90 мест. Это произошло на фоне арестов оппозиционных деятелей и закрытия независимых СМИ.

В Кыргызстане состоялись досрочные парламентские выборы на фоне репрессий оппозиции и журналистов

После арестов оппозиционных деятелей и закрытия независимых СМИ, в Кыргызстане открылись избирательные участки на долгосрочных парламентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Подробности

Президент Садыр Жапаров надеется на укрепление своего влияния через подавление своих соперников.

Голосование должно было проводиться только в следующем году. Такую преждевременность чиновники объясняют тем, что в противном случае парламентские выборы состоятся слишком близко к президентским выборам 2027 года.

Избирательная система также претерпела изменения. По данным Центральной избирательной комиссии, 467 кандидатов соревнуются за 90 мест в однопалатном парламенте Кыргызстана, Жогорку Кенеше. Есть гендерные требования – от каждого округа должна быть как минимум одна женщина-законодатель.

Стоит отметить, что Кыргызстан, являясь членом экономических и безопасностных альянсов, где доминирует Россия, имеет российскую авиабазу и зависит от экономической поддержки Москвы.

Подавление оппозиции и независимых СМИ, рост экономики и поддержка России гарантируют удержание власти нынешней правящей элитой. В выборах практически не участвует оппозиция. Выборы будут очень предсказуемыми и, как некоторые уже описывали, скучными

– заявил Associated Press Эмиль Джураев, независимый аналитик из Бишкека.

За неделю до выборов власти Кыргызстана начали волну обысков и допросов оппозиционных деятелей, из которых 10 были арестованы за призыв к "массовым беспорядкам".

Журналисты также подвергаются нападениям. В конце октября киргизский суд признал три ведущих независимых СМИ страны – Kloop, Temirov Live и AitAit Dese – "экстремистскими организациями", что стало первым таким решением в истории страны.

Решение запрещает доступ к веб-сайтам изданий в Кыргызстане, а также деятельность "под руководством или с участием" журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, которые возглавляли Temirov Live и Kloop соответственно.

Аналитики считают, что парламентские выборы в Кыргызстане являются репетицией президентских выборов, которые уже запланированы на январь 2027 года, и что контроль над новым парламентом позволит действующему президенту Жапарову подготовиться к президентской кампании.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Казахстан присоединится к "Авраамовым соглашениям", что предусматривает установление дипломатических отношений с Израилем. Этот шаг, хотя и символический, имеет целью придать импульс соглашениям, приостановленным из-за войны в Газе.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Обыск
Выборы в США
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Кыргызстан
Дональд Трамп
Сектор Газа
Казахстан