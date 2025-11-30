В Кыргызстане состоялись досрочные парламентские выборы на фоне репрессий оппозиции и журналистов
В Кыргызстане состоялись досрочные парламентские выборы, где 467 кандидатов боролись за 90 мест. Это произошло на фоне арестов оппозиционных деятелей и закрытия независимых СМИ.
После арестов оппозиционных деятелей и закрытия независимых СМИ, в Кыргызстане открылись избирательные участки на долгосрочных парламентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Президент Садыр Жапаров надеется на укрепление своего влияния через подавление своих соперников.
Голосование должно было проводиться только в следующем году. Такую преждевременность чиновники объясняют тем, что в противном случае парламентские выборы состоятся слишком близко к президентским выборам 2027 года.
Избирательная система также претерпела изменения. По данным Центральной избирательной комиссии, 467 кандидатов соревнуются за 90 мест в однопалатном парламенте Кыргызстана, Жогорку Кенеше. Есть гендерные требования – от каждого округа должна быть как минимум одна женщина-законодатель.
Стоит отметить, что Кыргызстан, являясь членом экономических и безопасностных альянсов, где доминирует Россия, имеет российскую авиабазу и зависит от экономической поддержки Москвы.
Подавление оппозиции и независимых СМИ, рост экономики и поддержка России гарантируют удержание власти нынешней правящей элитой. В выборах практически не участвует оппозиция. Выборы будут очень предсказуемыми и, как некоторые уже описывали, скучными
За неделю до выборов власти Кыргызстана начали волну обысков и допросов оппозиционных деятелей, из которых 10 были арестованы за призыв к "массовым беспорядкам".
Журналисты также подвергаются нападениям. В конце октября киргизский суд признал три ведущих независимых СМИ страны – Kloop, Temirov Live и AitAit Dese – "экстремистскими организациями", что стало первым таким решением в истории страны.
Решение запрещает доступ к веб-сайтам изданий в Кыргызстане, а также деятельность "под руководством или с участием" журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, которые возглавляли Temirov Live и Kloop соответственно.
Аналитики считают, что парламентские выборы в Кыргызстане являются репетицией президентских выборов, которые уже запланированы на январь 2027 года, и что контроль над новым парламентом позволит действующему президенту Жапарову подготовиться к президентской кампании.
