У Києві знищено відділення "Укрпошти" внаслідок російського обстрілу 28 серпня

Ексклюзив
16:05 • 6340 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 20308 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 45446 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 60548 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 79744 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 224127 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 98894 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 80285 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 96254 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 298471 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto30 серпня, 08:35 • 43475 перегляди
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1630 серпня, 09:00 • 41159 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 30 серпня, 09:59 • 48162 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 66018 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела13:31 • 11806 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 66650 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 202274 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 206840 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 298439 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 249284 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 96283 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 229131 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 253030 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 250665 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 231565 перегляди
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

У Києві знищено відділення "Укрпошти" внаслідок російського обстрілу 28 серпня

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Відділення «Укрпошти» №02098 у Києві повністю зруйноване внаслідок обстрілу. Більшість посилок збережено та доступні для отримання в іншому відділенні.

У Києві знищено відділення "Укрпошти" внаслідок російського обстрілу 28 серпня

Внаслідок чергового обстрілу російських військ повністю зруйноване відділення "Укрпошти" №02098 у столиці. Воно знаходилося на вулиці Шумського, 4А. Про це пише УНН із посиланням на генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, — більше немає. Ракета ворога повністю його знищила

- зазначив Смілянський.

Незважачи на руйнування, більшість посилок вдалося зберегти. Вони доступні для отримання у відділенні №02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А. За словами керівництва компанії, з кожним клієнтом зв’яжуться окремо, щоб повідомити про стан відправлення. Невелику кількість пошкоджених посилок буде компенсовано.

Також в "Укрпошті" наголосили, що робота сервісу відновлюється, а пошук нового приміщення для зруйнованого відділення триває. Компанія запевняє, що переїзд відбудеться у найкоротші терміни.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини. 

Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини28.08.25, 21:04 • 11423 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиїв
Укрпошта
Київ