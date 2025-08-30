У Києві знищено відділення "Укрпошти" внаслідок російського обстрілу 28 серпня
Київ • УНН
Відділення «Укрпошти» №02098 у Києві повністю зруйноване внаслідок обстрілу. Більшість посилок збережено та доступні для отримання в іншому відділенні.
Внаслідок чергового обстрілу російських військ повністю зруйноване відділення "Укрпошти" №02098 у столиці. Воно знаходилося на вулиці Шумського, 4А. Про це пише УНН із посиланням на генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.
Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, — більше немає. Ракета ворога повністю його знищила
Незважачи на руйнування, більшість посилок вдалося зберегти. Вони доступні для отримання у відділенні №02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А. За словами керівництва компанії, з кожним клієнтом зв’яжуться окремо, щоб повідомити про стан відправлення. Невелику кількість пошкоджених посилок буде компенсовано.
Також в "Укрпошті" наголосили, що робота сервісу відновлюється, а пошук нового приміщення для зруйнованого відділення триває. Компанія запевняє, що переїзд відбудеться у найкоротші терміни.
Нагадаємо
У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини.
