Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини

Ексклюзив
15:40 • 10730 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 20378 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 69057 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 38021 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 52148 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 94346 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 112550 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 100039 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 114926 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83061 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА28 серпня, 08:54 • 82124 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33 • 164643 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55 • 71751 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 1828 серпня, 11:55 • 18662 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів14:30 • 34782 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 10732 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 34946 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 69073 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 178072 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 180249 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Туреччина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 115980 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 146668 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 147842 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 140257 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 171335 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Бук (ЗРК)
COVID-19

Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ 28 серпня загинула 21 особа. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 28 серпня збільшилась до 21. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

"Станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини внаслідок російської атаки на Київ. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив Ткаченко.

Доповнення

Патрульні поліцейські показали кадри перших хвилин після російського удару по Києву 28 серпня.

У Харкові та Сумах 29 серпня оголошено Днем жалоби в пам’ять про загиблих внаслідок масштабного удару російських загарбників по Києву дорослих і дітей.

Павло Башинський

Війна в УкраїніКиїв
Суми
Київ
Харків