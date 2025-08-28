Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 28 серпня збільшилась до 21. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

"Станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини внаслідок російської атаки на Київ. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив Ткаченко.

Доповнення

Патрульні поліцейські показали кадри перших хвилин після російського удару по Києву 28 серпня.

У Харкові та Сумах 29 серпня оголошено Днем жалоби в пам’ять про загиблих внаслідок масштабного удару російських загарбників по Києву дорослих і дітей.