Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев 28 августа погиб 21 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 21. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Детали
"По состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщил Ткаченко.
Дополнение
Патрульные полицейские показали кадры первых минут после российского удара по Киеву 28 августа.
В Харькове и Сумах 29 августа объявлен Днем траура в память о погибших в результате масштабного удара российских захватчиков по Киеву взрослых и детей.