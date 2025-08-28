$41.320.08
Эксклюзив
15:40 • 10800 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 20551 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 69661 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 38329 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 52445 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 94612 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 112701 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 100115 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 114966 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83084 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В результате российской атаки на Киев 28 августа погиб 21 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека

Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 21. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

"По состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщил Ткаченко.

Дополнение

Патрульные полицейские показали кадры первых минут после российского удара по Киеву 28 августа.

В Харькове и Сумах 29 августа объявлен Днем траура в память о погибших в результате масштабного удара российских захватчиков по Киеву взрослых и детей.

Павел Башинский

Война в УкраинеКиев
Сумы
Киев
Харьков