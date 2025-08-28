Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека

Число погибших в результате российского удара по Киеву 28 августа увеличилось до 21. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

"По состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщил Ткаченко.

Дополнение

Патрульные полицейские показали кадры первых минут после российского удара по Киеву 28 августа.

В Харькове и Сумах 29 августа объявлен Днем траура в память о погибших в результате масштабного удара российских захватчиков по Киеву взрослых и детей.