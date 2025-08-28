Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атаки
Київ • УНН
Патрульні поліцейські прибули на місце російського удару по Києву 28 серпня, надаючи домедичну допомогу та евакуюючи постраждалих.
Патрульні поліцейські показали кадри перших хвилин після російського удару по Києву 28 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Деталі
Правоохоронці одними з перших прибули на місце трагедії, щоб урятувати поранених. Вони надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць.
Увага, кадри 18+!!!
Також вони слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій.
Ми весь час були поруч, аби врятувати якомога більше життів. На жаль, є загиблі. Серед них - діти. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних під час цього цинічного удару. Аварійно-рятувальні роботи тривають
Нагадаємо
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що число жертв російського удару по Києву зросло до 19 людей.
Також УНН повідомляв, що у Харкові та Сумах 29 серпня оголосили День жалоби через загибель людей у Києві від російських ракет.