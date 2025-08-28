Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атаки

Патрульні поліцейські показали кадри перших хвилин після російського удару по Києву 28 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Деталі

Правоохоронці одними з перших прибули на місце трагедії, щоб урятувати поранених. Вони надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць.

Увага, кадри 18+!!!

Також вони слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій.

Ми весь час були поруч, аби врятувати якомога більше життів. На жаль, є загиблі. Серед них - діти. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних під час цього цинічного удару. Аварійно-рятувальні роботи тривають - написав Олексій Білошицький.

Нагадаємо

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що число жертв російського удару по Києву зросло до 19 людей.

Також УНН повідомляв, що у Харкові та Сумах 29 серпня оголосили День жалоби через загибель людей у Києві від російських ракет.