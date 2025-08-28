Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атаки

$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 2110 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 11162 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 32569 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 19789 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 34470 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 78537 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 103184 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 95142 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 113073 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 81888 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВА 28 серпня, 06:40 • 89033 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти 28 серпня, 07:26 • 56833 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА 28 серпня, 08:54 • 64155 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона 28 серпня, 09:33 • 124311 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн 10:55 • 53545 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 2110 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів 14:30 • 15661 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 32573 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 160062 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 162481 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням 27 серпня, 15:52 • 105496 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків 27 серпня, 12:36 • 136692 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 27 серпня, 09:48 • 138163 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 27 серпня, 09:12 • 131785 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка 27 серпня, 08:14 • 163429 перегляди
COVID-19
TikTok
Свіфт
The New York Times
E-6 Mercury

Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атаки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Патрульні поліцейські прибули на місце російського удару по Києву 28 серпня, надаючи домедичну допомогу та евакуюючи постраждалих.

Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атаки

Патрульні поліцейські показали кадри перших хвилин після російського удару по Києву 28 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Деталі

Правоохоронці одними з перших прибули на місце трагедії, щоб урятувати поранених. Вони надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць.

Увага, кадри 18+!!!

Також вони слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій.

Ми весь час були поруч, аби врятувати якомога більше життів. На жаль, є загиблі. Серед них - діти. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних під час цього цинічного удару. Аварійно-рятувальні роботи тривають

- написав Олексій Білошицький.

Нагадаємо

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що число жертв російського удару по Києву зросло до 19 людей.

Також УНН повідомляв, що у Харкові та Сумах 29 серпня оголосили День жалоби через загибель людей у Києві від російських ракет.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКиївКримінал та НП
Суми
Київ
Харків