Эксклюзив
15:40 • 3954 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 12643 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 37951 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 22398 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 36961 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 80722 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 104512 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 95840 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 113313 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 82040 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзивы
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
15:40 • 3970 просмотра
15:40 • 3970 просмотра
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атаки

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Патрульные полицейские прибыли на место российского удара по Киеву 28 августа, оказывая домедицинскую помощь и эвакуируя пострадавших.

Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атаки

Патрульные полицейские показали кадры первых минут после российского удара по Киеву 28 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Детали

Правоохранители одними из первых прибыли на место трагедии, чтобы спасти раненых. Они оказывали домедицинскую помощь, эвакуировали травмированных в ближайшие больницы и кареты скорой, разбирали завалы и помогали людям добраться до безопасных мест.

Внимание, кадры 18+!!!

Также они следили за тем, чтобы специальная техника беспрепятственно добралась до локаций.

Мы все время были рядом, чтобы спасти как можно больше жизней. К сожалению, есть погибшие. Среди них - дети. Искренне соболезнуем всем, кто потерял родных во время этого циничного удара. Аварийно-спасательные работы продолжаются

- написал Алексей Белошицкий.

Напомним

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что число жертв российского удара по Киеву возросло до 19 человек.

Также УНН сообщал, что в Харькове и Сумах 29 августа объявили День траура из-за гибели людей в Киеве от российских ракет.

Евгений Устименко

