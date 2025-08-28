Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атаки

Патрульные полицейские показали кадры первых минут после российского удара по Киеву 28 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Детали

Правоохранители одними из первых прибыли на место трагедии, чтобы спасти раненых. Они оказывали домедицинскую помощь, эвакуировали травмированных в ближайшие больницы и кареты скорой, разбирали завалы и помогали людям добраться до безопасных мест.

Внимание, кадры 18+!!!

Также они следили за тем, чтобы специальная техника беспрепятственно добралась до локаций.

Мы все время были рядом, чтобы спасти как можно больше жизней. К сожалению, есть погибшие. Среди них - дети. Искренне соболезнуем всем, кто потерял родных во время этого циничного удара. Аварийно-спасательные работы продолжаются - написал Алексей Белошицкий.

Напомним

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что число жертв российского удара по Киеву возросло до 19 человек.

Также УНН сообщал, что в Харькове и Сумах 29 августа объявили День траура из-за гибели людей в Киеве от российских ракет.