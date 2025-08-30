$41.260.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве уничтожено отделение "Укрпочты" в результате российского обстрела 28 августа

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Отделение «Укрпочты» №02098 в Киеве полностью разрушено в результате обстрела. Большинство посылок сохранено и доступно для получения в другом отделении.

В Киеве уничтожено отделение "Укрпочты" в результате российского обстрела 28 августа

В результате очередного обстрела российских войск полностью разрушено отделение "Укрпочты" №02098 в столице. Оно находилось на улице Шумского, 4А. Об этом пишет УНН со ссылкой на генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

После последнего обстрела, отделения Укрпочта 02098, находившегося в Киеве на улице Шумского, 4А, — больше нет. Ракета врага полностью его уничтожила

- отметил Смелянский.

Несмотря на разрушения, большинство посылок удалось сохранить. Они доступны для получения в отделении №02152 по адресу: улица Ивана Миколайчука, 13А. По словам руководства компании, с каждым клиентом свяжутся отдельно, чтобы сообщить о состоянии отправления. Небольшое количество поврежденных посылок будет компенсировано.

Также в "Укрпочте" отметили, что работа сервиса возобновляется, а поиск нового помещения для разрушенного отделения продолжается. Компания уверяет, что переезд состоится в кратчайшие сроки.

Напомним

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбито более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи. 

Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека28.08.25, 21:04 • 11423 просмотра

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Укрпочта
Киев