У Києві з середи планують відновити роботу електротранспорту на лівому березі
Київ • УНН
На лівому березі Києва поступово відновлюють роботу електротранспорту. 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі.
На лівому березі Києва поступово відновлюють роботу електротранспорту, з середи, 4 березня, планують запустити його у звичному режимі "за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури", повідомили у КМДА, пише УНН.
4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску
Сьогодні ж, через покращення ситуації в енергосистемі, "Київпастранс" починає поетапне відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці.
3 березня частково відновили рух:
- трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.
Водночас сьогодні на маршрутах ще курсуватимуть дублюючі автобуси. Дублюючі автобуси, як очікується, відзавтра будуть скасовані.
