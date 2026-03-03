$43.230.13
Ексклюзив
11:55 • 176 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 9300 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 20812 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 80233 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 75685 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 54211 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 48240 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 40782 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22047 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 19270 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві з середи планують відновити роботу електротранспорту на лівому березі

Київ • УНН

 2086 перегляди

На лівому березі Києва поступово відновлюють роботу електротранспорту. 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі.

У Києві з середи планують відновити роботу електротранспорту на лівому березі

На лівому березі Києва поступово відновлюють роботу електротранспорту, з середи, 4 березня, планують запустити його у звичному режимі "за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури", повідомили у КМДА, пише УНН.

4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску

- повідомили у КМДА.

Сьогодні ж, через покращення ситуації в енергосистемі, "Київпастранс" починає поетапне відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з'єднують обидва береги столиці.

3 березня частково відновили рух:

  • трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
    • тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

      Водночас сьогодні на маршрутах ще курсуватимуть дублюючі автобуси. Дублюючі автобуси, як очікується, відзавтра будуть скасовані.

      Юлія Шрамко

