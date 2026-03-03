В Киеве со среды планируют возобновить работу электротранспорта на левом берегу
Киев • УНН
На левом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта. 4 марта, при условии отсутствия новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме.
4 марта, при условии отсутствия новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском
Сегодня же, из-за улучшения ситуации в энергосистеме, "Киевпасстранс" начинает поэтапное возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы.
3 марта частично возобновили движение:
- трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.
В то же время сегодня на маршрутах еще будут курсировать дублирующие автобусы. Дублирующие автобусы, как ожидается, с завтрашнего дня будут отменены.
