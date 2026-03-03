$43.230.13
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18 • 15589 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 70904 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 70359 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 50214 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 46239 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 39247 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 21698 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 19075 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17913 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
В Киеве со среды планируют возобновить работу электротранспорта на левом берегу

Киев • УНН

 • 832 просмотра

На левом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта. 4 марта, при условии отсутствия новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме.

В Киеве со среды планируют возобновить работу электротранспорта на левом берегу

На левом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта, с среды, 4 марта, планируют запустить его в обычном режиме "при условии отсутствия новых повреждений энергетической инфраструктуры", сообщили в КГГА, пишет УНН.

4 марта, при условии отсутствия новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском

- сообщили в КГГА.

Сегодня же, из-за улучшения ситуации в энергосистеме, "Киевпасстранс" начинает поэтапное возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы.

3 марта частично возобновили движение:

  • трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
    • троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.

      В то же время сегодня на маршрутах еще будут курсировать дублирующие автобусы. Дублирующие автобусы, как ожидается, с завтрашнего дня будут отменены.

      В Киеве с 26 февраля возобновляется работа электротранспорта на правом берегу - КГГА25.02.26, 16:11 • 4231 просмотр

      Юлия Шрамко

      Киев
