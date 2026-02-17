$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 2972 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 10252 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 13453 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 14535 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 17171 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23675 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33348 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44446 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52528 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38913 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзиви
У Києві вдалося відновити тепло у понад 2,5 тис. будинках після атаки рф 12 лютого - мер

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Києві відновлено теплопостачання у 2600 будинках після атаки 12 лютого. Однак понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла через пошкодження Дарницької ТЕЦ.

У Києві вдалося відновити тепло у понад 2,5 тис. будинках після атаки рф 12 лютого - мер

У 2600 будинках Києва, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання. Водночас у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла понад 1100 будинків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"У всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання. Комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання", - написав Кличко.

Водночас він додав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. За його словами, у них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо

Близько 100 будинків у Києві залишаються без тепла після атаки 12 лютого, а понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах не мають тепла через пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Павло Башинський

