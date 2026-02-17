У Києві вдалося відновити тепло у понад 2,5 тис. будинках після атаки рф 12 лютого - мер

У 2600 будинках Києва, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання. Водночас у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла понад 1100 будинків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"У всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання. Комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії, й лагодять у них системи теплопостачання", - написав Кличко.

Водночас він додав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. За його словами, у них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо

