У Києві близько 100 будинків залишають без тепла після атаки 12 лютого - мер
Київ • УНН
Близько 100 будинків у Києві залишаються без тепла після атаки 12 лютого, а понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах не мають тепла через пошкодження Дарницької ТЕЦ.
У столиці без тепла досі залишаються близько 1,2 тис. будинків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Близько 100 будинків ще залишаються без тепла — з тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого
За словами мера, комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.
Додамо
Кличко також нагадав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.
