В Киеве около 100 домов остаются без тепла после атаки 12 февраля - мэр
Киев • УНН
Около 100 домов в Киеве остаются без тепла после атаки 12 февраля, а более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах не имеют тепла из-за повреждений Дарницкой ТЭЦ.
В столице без тепла до сих пор остаются около 1,2 тыс. домов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Около 100 домов еще остаются без тепла — из тех 2600 многоэтажек, которые оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля
По словам мэра, коммунальщики уже восстановили подачу теплоносителя в 2500 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть тепло в остальные дома.
Кличко также напомнил, что еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов. В них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
