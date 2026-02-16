$43.100.11
14:18 • 1652 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 10080 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 12618 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 29572 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 21200 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 26825 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 33632 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36377 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 74024 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48996 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
В Киеве около 100 домов остаются без тепла после атаки 12 февраля - мэр

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Около 100 домов в Киеве остаются без тепла после атаки 12 февраля, а более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах не имеют тепла из-за повреждений Дарницкой ТЭЦ.

В Киеве около 100 домов остаются без тепла после атаки 12 февраля - мэр

В столице без тепла до сих пор остаются около 1,2 тыс. домов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Около 100 домов еще остаются без тепла — из тех 2600 многоэтажек, которые оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля 

- сообщил Кличко.

По словам мэра, коммунальщики уже  восстановили подачу теплоносителя в 2500 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть тепло в остальные дома. 

Добавим

Кличко также напомнил, что еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов. В них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев