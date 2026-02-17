$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 3430 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 10684 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 13837 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 14933 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 17453 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23799 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33454 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44575 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52666 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38967 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
В Киеве удалось восстановить тепло в более чем 2,5 тыс. домах после атаки рф 12 февраля - мэр

Киев

 • 264 просмотра

В Киеве восстановлено теплоснабжение в 2600 домах после атаки 12 февраля. Однако более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла из-за повреждения Дарницкой ТЭЦ.

В Киеве удалось восстановить тепло в более чем 2,5 тыс. домах после атаки рф 12 февраля - мэр

В 2600 домах Киева, которые оставались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, возобновили подачу теплоснабжения. В то же время в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла более 1100 домов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

"Во все 2600 домов, которые оставались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, возобновили подачу теплоснабжения. Коммунальщики продолжают работать в других домах, где возникают аварии, и чинят в них системы теплоснабжения", - написал Кличко.

В то же время он добавил, что еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов. По его словам, в них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Напомним

Около 100 домов в Киеве остаются без тепла после атаки 12 февраля, а более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах не имеют тепла из-за повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Недвижимость
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев