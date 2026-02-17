В Киеве удалось восстановить тепло в более чем 2,5 тыс. домах после атаки рф 12 февраля - мэр

В 2600 домах Киева, которые оставались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, возобновили подачу теплоснабжения. В то же время в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла более 1100 домов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

"Во все 2600 домов, которые оставались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, возобновили подачу теплоснабжения. Коммунальщики продолжают работать в других домах, где возникают аварии, и чинят в них системы теплоснабжения", - написал Кличко.

В то же время он добавил, что еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов. По его словам, в них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Напомним

Около 100 домов в Киеве остаются без тепла после атаки 12 февраля, а более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах не имеют тепла из-за повреждений Дарницкой ТЭЦ.