07:57
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 16829 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 13366 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 25117 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 13971 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 14164 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 18332 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31084 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29548 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29795 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
У Києві чоловік помер у розподільчому пункті після проходження ВЛК: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 3518 перегляди

43-річний киянин помер у лікарні через день після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму під час проходження ВЛК. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті, опитуючи свідків та призначивши судово-медичну експертизу.

У Києві чоловік помер у розподільчому пункті після проходження ВЛК: поліція відкрила провадження

У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації. Він потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом його смерті, пише УНН із посиланням на допис поліції Києва.

Деталі

Як напередодні повідомила журналістка Дарина Трунова, її знайомого Романа Сопіна мобілізували у Києві. Згодом він зв'язався із батьками й попросив передати речі, в цей час він проходив ВЛК. Втім вже наступного дня Роман опинився в лікарні із травмою голови, а 23 жовтня помер, попри старання лікарів.

Оновлена інформація: 23 жовтня Роман Сопін помер в лікарні… Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна  що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа

- написала Трунова на своїй сторінці.

Втім, за її словами, станом на 23 жовтня поліція Подільського району не відкрила кримінальне провадження, тому батьки подали заяву до Державного бюро розслідувань за статями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби.

Сьогодні, 24 жовтня, поліція Києва повідомила, що розпочала розслідування за цим фактом.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу… Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115  Кримінального кодексу України

- повідомили правоохоронці.

У поліції додали, що опитали більше десятка свідків і відправили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
ТЦК та СП
Київ