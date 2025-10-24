У Києві чоловік помер у розподільчому пункті після проходження ВЛК: поліція відкрила провадження

У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації. Він потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом його смерті, пише УНН із посиланням на допис поліції Києва.

Деталі

Як напередодні повідомила журналістка Дарина Трунова, її знайомого Романа Сопіна мобілізували у Києві. Згодом він зв'язався із батьками й попросив передати речі, в цей час він проходив ВЛК. Втім вже наступного дня Роман опинився в лікарні із травмою голови, а 23 жовтня помер, попри старання лікарів.

Оновлена інформація: 23 жовтня Роман Сопін помер в лікарні… Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа - написала Трунова на своїй сторінці.

Втім, за її словами, станом на 23 жовтня поліція Подільського району не відкрила кримінальне провадження, тому батьки подали заяву до Державного бюро розслідувань за статями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби.

Сьогодні, 24 жовтня, поліція Києва повідомила, що розпочала розслідування за цим фактом.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу… Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України - повідомили правоохоронці.

У поліції додали, що опитали більше десятка свідків і відправили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

