В Киеве мужчина умер в распределительном пункте после прохождения ВВК: полиция открыла производство

В Киеве 43-летний мужчина скончался в больнице после прохождения военно-врачебной комиссии, через день после мобилизации. Он попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Полиция начала уголовное производство по факту его смерти, пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева.

Подробности

Как накануне сообщила журналистка Дарья Трунова, ее знакомого Романа Сопина мобилизовали в Киеве. Впоследствии он связался с родителями и попросил передать вещи, в это время он проходил ВВК. Впрочем, уже на следующий день Роман оказался в больнице с травмой головы, а 23 октября умер, несмотря на старания врачей.

Обновленная информация: 23 октября Роман Сопин умер в больнице… Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВВК. На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа - написала Трунова на своей странице.

Впрочем, по ее словам, по состоянию на 23 октября полиция Подольского района не открыла уголовное производство, поэтому родители подали заявление в Государственное бюро расследований по статьям умышленное телесное повреждение, незаконное лишение свободы и халатное отношение к военной службе.

Сегодня, 24 октября, полиция Киева сообщила, что начала расследование по этому факту.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта. Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь… Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины - сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что опросили более десятка свидетелей и отправили тело на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

