У Києві чоловік із канцелярським ножем понівечив обличчя 17-річному підлітку

09:16 • 8710 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 14342 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 13849 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 13396 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 19396 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 26372 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 21976 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19966 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17109 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16141 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Українець розгорнув найбільший національний стяг на горі КіліманджароPhoto25 лютого, 01:57 • 5050 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 14297 перегляди
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France2425 лютого, 03:06 • 13086 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол07:00 • 10150 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 10210 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 36641 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 47117 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 64665 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 81742 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 84128 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 13837 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 17575 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 19957 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 24774 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 33315 перегляди
У Києві чоловік із канцелярським ножем понівечив обличчя 17-річному підлітку

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Деснянському районі Києва 30-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, напав на 17-річного юнака. Він завдав підлітку кілька ударів канцелярським ножем по обличчю, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

У Києві чоловік із канцелярським ножем понівечив обличчя 17-річному підлітку

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння напав на неповнолітнього та завдав йому тяжких тілесних ушкоджень. Про це пише Поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався неподалік зупинки громадського транспорту. За даними слідства, чоловік, перебуваючи напідпитку з рівнем алкоголю в крові 1,9 проміле, підійшов до 17-річного юнака та почав чіплятися до нього, провокуючи конфлікт. Словесна суперечка швидко переросла у бійку.

Під час сутички нападник дістав канцелярський ніж і завдав підлітку кілька ударів по обличчю, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження та непоправне знівечення.

Поліцейські затримали зловмисника на місці події. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо

СБУ та Нацполіція повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка заманила поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. Вона зателефонувала на екстрену лінію, повідомивши про проникнення до магазину, після чого рашисти підірвали бомбу.

Андрій Тимощенков

Кримінал
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Служба безпеки України
Львів
Київ