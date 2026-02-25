У Києві чоловік із канцелярським ножем понівечив обличчя 17-річному підлітку
У Деснянському районі Києва 30-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, напав на 17-річного юнака. Він завдав підлітку кілька ударів канцелярським ножем по обличчю, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.
Деталі
Інцидент стався неподалік зупинки громадського транспорту. За даними слідства, чоловік, перебуваючи напідпитку з рівнем алкоголю в крові 1,9 проміле, підійшов до 17-річного юнака та почав чіплятися до нього, провокуючи конфлікт. Словесна суперечка швидко переросла у бійку.
Під час сутички нападник дістав канцелярський ніж і завдав підлітку кілька ударів по обличчю, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження та непоправне знівечення.
Поліцейські затримали зловмисника на місці події. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
