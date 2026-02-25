В Киеве мужчина канцелярским ножом изуродовал лицо 17-летнему подростку

В Деснянском районе столицы правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на несовершеннолетнего и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Об этом пишет Полиция Киева, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел неподалеку от остановки общественного транспорта. По данным следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии с уровнем алкоголя в крови 1,9 промилле, подошел к 17-летнему юноше и начал приставать к нему, провоцируя конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Во время стычки нападавший достал канцелярский нож и нанес подростку несколько ударов по лицу, причинив тяжкие телесные повреждения и непоправимое обезображивание.

Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

