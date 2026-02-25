В Киеве мужчина канцелярским ножом изуродовал лицо 17-летнему подростку

$43.260.03
09:16 • 9636 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 15384 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 14651 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 14145 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 20014 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 26755 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22248 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20032 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17161 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16181 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Популярные новости
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 37409 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 47882 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 65402 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 82462 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 84830 просмотра
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Truth Social
Отопление

В Киеве мужчина канцелярским ножом изуродовал лицо 17-летнему подростку

Киев • УНН

 • 690 просмотра

В Деснянском районе Киева 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 17-летнего юношу. Он нанес подростку несколько ударов канцелярским ножом по лицу, причинив тяжкие телесные повреждения.

В Киеве мужчина канцелярским ножом изуродовал лицо 17-летнему подростку

В Деснянском районе столицы правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на несовершеннолетнего и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Об этом пишет Полиция Киева, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел неподалеку от остановки общественного транспорта. По данным следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии с уровнем алкоголя в крови 1,9 промилле, подошел к 17-летнему юноше и начал приставать к нему, провоцируя конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Во время стычки нападавший достал канцелярский нож и нанес подростку несколько ударов по лицу, причинив тяжкие телесные повреждения и непоправимое обезображивание.

Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним

СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, которая заманила полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. Она позвонила на экстренную линию, сообщив о проникновении в магазин, после чего рашисты взорвали бомбу.

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП
Война в Украине
Столкновения
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Львов
Киев