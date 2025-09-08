У Кременчуці організовано переправу через Дніпро після пошкодження мосту - ДСНС
Київ • УНН
Рятувальники організували тимчасову переправу через Дніпро після пошкодження мосту внаслідок атаки дронів. Вони допомагають місцевим жителям дістатися іншого берега, зокрема жінці з дитиною, що потребували медичної допомоги.
На Полтавщині у Кременчуці надзвичайники забезпечили тимчасову переправу через Дніпро після того, як міст було пошкоджено внаслідок атаки російських дронів. Рух через переправу перекрито, тривають термінові ремонтні роботи. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Деталі
Рятувальники допомагають місцевим жителям дістатися іншого берега. Серед тих, кому надали допомогу - жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги.
У ДСНС наголосили, що продовжують працювати на місці події та готові підтримати кожного, хто потребує допомоги.
Нагадаємо
У ніч на 7 вересня окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці, що призвело до його пошкодження. Через це рух мостом було тимчасово припинено.
У Кременчуці та районі відновлено електропостачання та автомобільний рух мостом через Дніпро після російського удару. Енергетики та залізничники оперативно відновили інфраструктуру.