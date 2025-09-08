У Кременчуці організовано переправу через Дніпро після пошкодження мосту - ДСНС

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:30 • 948 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 2160 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 2668 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 10322 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 15989 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 21035 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 26032 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 39798 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 61438 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 75622 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
64%
754мм
Популярнi новини
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 8250 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 28021 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 26798 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 30262 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 15293 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 31094 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 27430 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 28651 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 126671 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 108227 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олена Зеленська
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 31094 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 27792 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 32621 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 64430 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 121796 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Facebook
YouTube
Instagram
Financial Times

У Кременчуці організовано переправу через Дніпро після пошкодження мосту - ДСНС

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Рятувальники організували тимчасову переправу через Дніпро після пошкодження мосту внаслідок атаки дронів. Вони допомагають місцевим жителям дістатися іншого берега, зокрема жінці з дитиною, що потребували медичної допомоги.

У Кременчуці організовано переправу через Дніпро після пошкодження мосту - ДСНС

На Полтавщині у Кременчуці надзвичайники забезпечили тимчасову переправу через Дніпро після того, як міст було пошкоджено внаслідок атаки російських дронів. Рух через переправу перекрито, тривають термінові ремонтні роботи. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

Рятувальники допомагають місцевим жителям дістатися іншого берега. Серед тих, кому надали допомогу - жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги.

У ДСНС наголосили, що продовжують працювати на місці події та готові підтримати кожного, хто потребує допомоги.

Нагадаємо

У ніч на 7 вересня окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці, що призвело до його пошкодження. Через це рух мостом було тимчасово припинено.

У Кременчуці та районі відновлено електропостачання та автомобільний рух мостом через Дніпро після російського удару. Енергетики та залізничники оперативно відновили інфраструктуру.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кременчук