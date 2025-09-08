В Кременчуге организована переправа через Днепр после повреждения моста - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели организовали временную переправу через Днепр после повреждения моста в результате атаки дронов. Они помогают местным жителям добраться до другого берега, в частности женщине с ребенком, нуждавшимся в медицинской помощи.
На Полтавщине в Кременчуге спасатели обеспечили временную переправу через Днепр после того, как мост был поврежден в результате атаки российских дронов. Движение через переправу перекрыто, продолжаются срочные ремонтные работы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
Спасатели помогают местным жителям добраться до другого берега. Среди тех, кому оказали помощь - женщина с ребенком, которые нуждались в неотложной медицинской помощи.
В ГСЧС подчеркнули, что продолжают работать на месте происшествия и готовы поддержать каждого, кто нуждается в помощи.
Напомним
В ночь на 7 сентября оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге, что привело к его повреждению. Из-за этого движение по мосту было временно прекращено.
В Кременчуге и районе восстановлено электроснабжение и автомобильное движение по мосту через Днепр после российского удара. Энергетики и железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру.