12:30 • 126 просмотра
В России атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 460 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 1498 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 9532 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 15489 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 20687 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 25831 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 39663 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61347 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 75555 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
9К720 Искандер

В Кременчуге организована переправа через Днепр после повреждения моста - ГСЧС

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Спасатели организовали временную переправу через Днепр после повреждения моста в результате атаки дронов. Они помогают местным жителям добраться до другого берега, в частности женщине с ребенком, нуждавшимся в медицинской помощи.

В Кременчуге организована переправа через Днепр после повреждения моста - ГСЧС

На Полтавщине в Кременчуге спасатели обеспечили временную переправу через Днепр после того, как мост был поврежден в результате атаки российских дронов. Движение через переправу перекрыто, продолжаются срочные ремонтные работы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Спасатели помогают местным жителям добраться до другого берега. Среди тех, кому оказали помощь - женщина с ребенком, которые нуждались в неотложной медицинской помощи.

В ГСЧС подчеркнули, что продолжают работать на месте происшествия и готовы поддержать каждого, кто нуждается в помощи.

Напомним

В ночь на 7 сентября оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге, что привело к его повреждению. Из-за этого движение по мосту было временно прекращено.

В Кременчуге и районе восстановлено электроснабжение и автомобильное движение по мосту через Днепр после российского удара. Энергетики и железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кременчуг