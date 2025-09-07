Кременчук відновлює рух мостом через Дніпро після ворожої атаки 7 вересня
Київ • УНН
У Кременчуці та районі відновлено електропостачання та автомобільний рух мостом через Дніпро після російського удару. Енергетики та залізничники оперативно відновили інфраструктуру.
Деталі
За словами Когута, електропостачання, яке було відсутнє через ворожу атаку у Кременчуцькому районі, повністю відновлено. Він подякував енергетикам за роботу.
Водночас Кулеба повідомив про відновлення автомобільного руху мостом через річку Дніпро після ворожого удару.
Завдяки оперативній роботі залізничників, місцевій та обласній владі автомобільний рух уже відновлено. Вони швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всю необхідну техніку та ресурси й у надстислі терміни забезпечили безпечний проїзд автотранспорту. Щоб підтримати залізничне сполучення для мешканців та гостей міста, між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі протягом дня курсували автобуси. Це дозволяє людям зберігати мобільність навіть у ситуації, коли залізничний рух через міст тимчасово зупинено
Нагадаємо
У ніч на 7 вересня окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці, що призвело до його пошкодження. Через це рух мостом було тимчасово припинено.