Кременчуг возобновляет движение по мосту через Днепр после вражеской атаки 7 сентября

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 3788 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 17746 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 32070 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 50857 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 66099 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 97517 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 81104 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52376 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56360 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77596 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.7м/с
60%
755мм
Популярные новости
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 13183 просмотра
Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто7 сентября, 09:19 • 8796 просмотра
В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовалоPhoto7 сентября, 09:40 • 4788 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление14:10 • 6016 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы14:53 • 11153 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 97513 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 81099 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77592 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 56529 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 78709 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 13251 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 19591 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 52243 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 107365 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 49310 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Кременчуг возобновляет движение по мосту через Днепр после вражеской атаки 7 сентября

Киев • УНН

 • 888 просмотра

В Кременчуге и районе восстановлено электроснабжение и автомобильное движение по мосту через Днепр после российского удара. Энергетики и железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру.

Кременчуг возобновляет движение по мосту через Днепр после вражеской атаки 7 сентября

В городе Кременчуг и Кременчугском районе Полтавской области восстановили электроснабжение, а также автомобильное движение по мосту через Днепр после российского удара 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу и врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

Детали

По словам Когута, электроснабжение, которое отсутствовало из-за вражеской атаки в Кременчугском районе, полностью восстановлено. Он поблагодарил энергетиков за работу.

В то же время Кулеба сообщил о возобновлении автомобильного движения по мосту через реку Днепр после вражеского удара.

Благодаря оперативной работе железнодорожников, местной и областной власти автомобильное движение уже восстановлено. Они быстро организовали восстановительные работы, задействовали всю необходимую технику и ресурсы и в кратчайшие сроки обеспечили безопасный проезд автотранспорта. Чтобы поддержать железнодорожное сообщение для жителей и гостей города, между вокзалом Кременчуга и станцией Крюков-на-Днепре в течение дня курсировали автобусы. Это позволяет людям сохранять мобильность даже в ситуации, когда железнодорожное движение через мост временно остановлено 

- написал министр.

Напомним

В ночь на 7 сентября оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге, что привело к его повреждению. Из-за этого движение по мосту было временно прекращено.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Полтавская область
Украина
Кременчуг