Кременчуг возобновляет движение по мосту через Днепр после вражеской атаки 7 сентября
Киев • УНН
В Кременчуге и районе восстановлено электроснабжение и автомобильное движение по мосту через Днепр после российского удара. Энергетики и железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру.
В городе Кременчуг и Кременчугском районе Полтавской области восстановили электроснабжение, а также автомобильное движение по мосту через Днепр после российского удара 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу и врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.
Детали
По словам Когута, электроснабжение, которое отсутствовало из-за вражеской атаки в Кременчугском районе, полностью восстановлено. Он поблагодарил энергетиков за работу.
В то же время Кулеба сообщил о возобновлении автомобильного движения по мосту через реку Днепр после вражеского удара.
Благодаря оперативной работе железнодорожников, местной и областной власти автомобильное движение уже восстановлено. Они быстро организовали восстановительные работы, задействовали всю необходимую технику и ресурсы и в кратчайшие сроки обеспечили безопасный проезд автотранспорта. Чтобы поддержать железнодорожное сообщение для жителей и гостей города, между вокзалом Кременчуга и станцией Крюков-на-Днепре в течение дня курсировали автобусы. Это позволяет людям сохранять мобильность даже в ситуации, когда железнодорожное движение через мост временно остановлено
Напомним
В ночь на 7 сентября оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге, что привело к его повреждению. Из-за этого движение по мосту было временно прекращено.