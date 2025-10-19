$41.640.00
16:40 • 4394 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
15:10 • 16360 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
14:19 • 15299 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 18341 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 26304 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 40344 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 51845 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47060 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46114 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 53590 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
У Косові затримали сімох осіб у справі про вбивство посадовця Місії ЄС у 2013 році

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

На півночі Косова затримали сімох осіб у справі вбивства члена Місії ЄС з питань верховенства права Аудрюса Шенавічюса у 2013 році. Після допиту всіх відпустили, вилучивши зброю та інші докази.

У Косові затримали сімох осіб у справі про вбивство посадовця Місії ЄС у 2013 році

На півночі Косова правоохоронці затримали сімох осіб у межах розслідування вбивства члена Місії ЄС з питань верховенства права (EULEX) Аудрюса Шенавічюса у 2013 році. Операція пройшла у Звечані та Зубін Потоці, після допиту всіх відпустили для самостійного захисту, повідомила Спеціальна прокуратура Косова, пише УНН із посиланням на матеріал у Радіо Свобода Європа.

Деталі

Під час операції сімох осіб доставили до відділку поліції, а після співбесіди їх відпустили у звичайному порядку

– йдеться у заяві прокуратури

Під час обшуків у дев'яти місцях вилучили зброю, боєприпаси, одяг націоналістичного змісту, документи та електронне обладнання. Прокуратура зазначає, що операція стосувалася підозри у скоєнні вбивства, створенні небезпеки для персоналу ООН та нападі на посадову особу під час виконання обов’язків.

Сербські чиновники розцінили арешти як "репресії проти сербського населення". 

Це пов’язано з помстою Альбіна Курті (прем'єр-міністра Косово – ред.) сербському населенню на півночі Косова через перемогу сербів на останніх виборах 

– заявили у Сербії.

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Організація Об'єднаних Націй
Сербія
Косово