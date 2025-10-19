У Косові затримали сімох осіб у справі про вбивство посадовця Місії ЄС у 2013 році
Київ • УНН
На півночі Косова затримали сімох осіб у справі вбивства члена Місії ЄС з питань верховенства права Аудрюса Шенавічюса у 2013 році. Після допиту всіх відпустили, вилучивши зброю та інші докази.
На півночі Косова правоохоронці затримали сімох осіб у межах розслідування вбивства члена Місії ЄС з питань верховенства права (EULEX) Аудрюса Шенавічюса у 2013 році. Операція пройшла у Звечані та Зубін Потоці, після допиту всіх відпустили для самостійного захисту, повідомила Спеціальна прокуратура Косова, пише УНН із посиланням на матеріал у Радіо Свобода Європа.
Деталі
Під час операції сімох осіб доставили до відділку поліції, а після співбесіди їх відпустили у звичайному порядку
Під час обшуків у дев'яти місцях вилучили зброю, боєприпаси, одяг націоналістичного змісту, документи та електронне обладнання. Прокуратура зазначає, що операція стосувалася підозри у скоєнні вбивства, створенні небезпеки для персоналу ООН та нападі на посадову особу під час виконання обов’язків.
Сербські чиновники розцінили арешти як "репресії проти сербського населення".
Це пов’язано з помстою Альбіна Курті (прем'єр-міністра Косово – ред.) сербському населенню на півночі Косова через перемогу сербів на останніх виборах
