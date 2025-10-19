$41.640.00
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 15253 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 14804 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 17889 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 25955 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 40241 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51773 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47031 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46099 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53551 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
15:10 • 15253 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 28810 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 07:15 • 111085 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 132633 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 07:53 • 156182 просмотра
В Косово задержали семерых человек по делу об убийстве сотрудника Миссии ЕС в 2013 году

Киев • УНН

 • 752 просмотра

На севере Косово задержали семерых человек по делу об убийстве члена Миссии ЕС по вопросам верховенства права Аудрюса Шенавичюса в 2013 году. После допроса всех отпустили, изъяв оружие и другие доказательства.

В Косово задержали семерых человек по делу об убийстве сотрудника Миссии ЕС в 2013 году

На севере Косово правоохранители задержали семерых человек в рамках расследования убийства члена Миссии ЕС по вопросам верховенства права (EULEX) Аудрюса Шенавичюса в 2013 году. Операция прошла в Звечане и Зубин Потоке, после допроса всех отпустили для самостоятельной защиты, сообщила Специальная прокуратура Косово, пишет УНН со ссылкой на материал в Радио Свобода Европа.

Детали

В ходе операции семерых человек доставили в отделение полиции, а после собеседования их отпустили в обычном порядке

– говорится в заявлении прокуратуры

В ходе обысков в девяти местах изъяли оружие, боеприпасы, одежду националистического содержания, документы и электронное оборудование. Прокуратура отмечает, что операция касалась подозрения в совершении убийства, создании опасности для персонала ООН и нападении на должностное лицо при исполнении обязанностей.

Сербские чиновники расценили аресты как "репрессии против сербского населения". 

Это связано с местью Альбина Курти (премьер-министра Косово – ред.) сербскому населению на севере Косово из-за победы сербов на последних выборах 

– заявили в Сербии.

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Организация Объединенных Наций
Сербия
Косово