В Косово задержали семерых человек по делу об убийстве сотрудника Миссии ЕС в 2013 году

На севере Косово правоохранители задержали семерых человек в рамках расследования убийства члена Миссии ЕС по вопросам верховенства права (EULEX) Аудрюса Шенавичюса в 2013 году. Операция прошла в Звечане и Зубин Потоке, после допроса всех отпустили для самостоятельной защиты, сообщила Специальная прокуратура Косово, пишет УНН со ссылкой на материал в Радио Свобода Европа.

В ходе операции семерых человек доставили в отделение полиции, а после собеседования их отпустили в обычном порядке

В ходе обысков в девяти местах изъяли оружие, боеприпасы, одежду националистического содержания, документы и электронное оборудование. Прокуратура отмечает, что операция касалась подозрения в совершении убийства, создании опасности для персонала ООН и нападении на должностное лицо при исполнении обязанностей.

Сербские чиновники расценили аресты как "репрессии против сербского населения".

Это связано с местью Альбина Курти (премьер-министра Косово – ред.) сербскому населению на севере Косово из-за победы сербов на последних выборах