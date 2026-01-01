У Керчі зафіксовано понад 10 вибухів, працює російська ППО - місцеві ЗМІ

У четвер, 1 січня, у Керчі, на сході окупованого росіянами Криму, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

За даними OSINT-каналів, впродовж дня у Керчі зафіксовано понад 10 вибухів. Також повідомляється про роботу російських систем ППО.

Інших деталей наразі невідомо.

Нагадаємо

1 січня російські окупанти скинули КАБ на Харків. Внаслідок атаки є влучання по території екопарку, поранені і загиблі птахи, а волонтерка отримала поранення.