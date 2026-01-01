У Керчі зафіксовано понад 10 вибухів, працює російська ППО - місцеві ЗМІ

$42.350.03
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 4800 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 5084 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 75116 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 92563 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 37132 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37024 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32961 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26934 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28655 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго07:47
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго08:05
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки08:12
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 75115 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 31 грудня, 16:46
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харків
Сумська область
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
MIM-104 Patriot

У Керчі зафіксовано понад 10 вибухів, працює російська ППО - місцеві ЗМІ

Київ • УНН

 • 208 перегляди

1 січня у Керчі пролунали вибухи, зафіксовано понад 10 вибухів. Також повідомляється про роботу російських систем ППО.

У Керчі зафіксовано понад 10 вибухів, працює російська ППО - місцеві ЗМІ

У четвер, 1 січня, у Керчі, на сході окупованого росіянами Криму, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

За даними OSINT-каналів, впродовж дня у Керчі зафіксовано понад 10 вибухів. Також повідомляється про роботу російських систем ППО.

Інших деталей наразі невідомо.

Нагадаємо

1 січня російські окупанти скинули КАБ на Харків. Внаслідок атаки є влучання по території екопарку, поранені і загиблі птахи, а волонтерка отримала поранення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Тварини
Війна в Україні
Керч
Крим
Харків