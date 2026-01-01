Ворожий КАБ вдарив по території екопарку у Харкові, загинули птахи
Київ • УНН
Внаслідок удару ворожого КАБ по території екопарку в Харкові постраждала 40-річна волонтерка. Також загинули та отримали поранення птахи.
У Харкові ворожий КАБ влучив по території екопарку. Поранення отримала волонтерка. У результаті удару загинули та отримали поранення птахи, передає УНН.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за уточненою інформацією, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті.
Постраждала 40-річна жінка. Її з вибуховою травмою шпиталізували, додав Синєгубов.
Додамо
Харківські Telegram-канали поширили фото із зруйнованого екопарку, а також повідомили про загибель птахів.
Наразі фахівці уточнюють кількість загиблих і травмованих птахів та оцінюють збитки. Поранена волонтерка госпіталізована, їй надають допомогу
