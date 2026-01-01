Ворожий КАБ вдарив по території екопарку у Харкові, загинули птахи

$42.350.03
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 1412 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 2308 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 69898 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 86667 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 35978 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 36028 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32440 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26564 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28302 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Популярнi новини
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням1 січня, 02:41 • 7920 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік05:48 • 11097 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 10029 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 33622 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго08:05 • 6996 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 270 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 69902 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 44556 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 83008 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 81378 перегляди
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 17522 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 19242 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 44556 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 20030 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 26963 перегляди
Ворожий КАБ вдарив по території екопарку у Харкові, загинули птахи

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Внаслідок удару ворожого КАБ по території екопарку в Харкові постраждала 40-річна волонтерка. Також загинули та отримали поранення птахи.

Ворожий КАБ вдарив по території екопарку у Харкові, загинули птахи

У Харкові ворожий КАБ влучив по території екопарку. Поранення отримала волонтерка. У результаті удару загинули та отримали поранення птахи, передає УНН.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за уточненою інформацією, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті. 

Постраждала 40-річна жінка. Її з вибуховою травмою шпиталізували, додав Синєгубов.

Додамо

Харківські Telegram-канали поширили фото із зруйнованого екопарку, а також повідомили про загибель птахів.

Наразі фахівці уточнюють кількість загиблих і травмованих птахів та оцінюють збитки. Поранена волонтерка госпіталізована, їй надають допомогу 

- йдеться у повідомленні ХС| Харків.

Харків 1 січня зазнав атаки КАБом, є постраждалий - місцева влада01.01.26, 11:48 • 1830 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Тварини
Соціальна мережа
Війна в Україні
Олег Синєгубов
благодійність
Харків