Ворожий КАБ вдарив по території екопарку у Харкові, загинули птахи

У Харкові ворожий КАБ влучив по території екопарку. Поранення отримала волонтерка. У результаті удару загинули та отримали поранення птахи, передає УНН.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за уточненою інформацією, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті.

Постраждала 40-річна жінка. Її з вибуховою травмою шпиталізували, додав Синєгубов.

Харківські Telegram-канали поширили фото із зруйнованого екопарку, а також повідомили про загибель птахів.

Наразі фахівці уточнюють кількість загиблих і травмованих птахів та оцінюють збитки. Поранена волонтерка госпіталізована, їй надають допомогу - йдеться у повідомленні ХС| Харків.

