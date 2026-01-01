Вражеский КАБ ударил по территории экопарка в Харькове, погибли птицы
Киев • УНН
В результате удара вражеского КАБ по территории экопарка в Харькове пострадала 40-летняя волонтерка. Также погибли и получили ранения птицы.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по уточненной информации, вражеский КАБ попал в землю на территории экопарка в пригороде.
Пострадала 40-летняя женщина. Ее с взрывной травмой госпитализировали, добавил Синегубов.
Харьковские Telegram-каналы распространили фото из разрушенного экопарка, а также сообщили о гибели птиц.
Сейчас специалисты уточняют количество погибших и травмированных птиц и оценивают ущерб. Раненая волонтер госпитализирована, ей оказывают помощь
