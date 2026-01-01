Вражеский КАБ ударил по территории экопарка в Харькове, погибли птицы

В Харькове вражеский КАБ попал по территории экопарка. Ранение получила волонтер. В результате удара погибли и получили ранения птицы, передает УНН.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по уточненной информации, вражеский КАБ попал в землю на территории экопарка в пригороде.

Пострадала 40-летняя женщина. Ее с взрывной травмой госпитализировали, добавил Синегубов.

Добавим

Харьковские Telegram-каналы распространили фото из разрушенного экопарка, а также сообщили о гибели птиц.

Сейчас специалисты уточняют количество погибших и травмированных птиц и оценивают ущерб. Раненая волонтер госпитализирована, ей оказывают помощь - говорится в сообщении ХС| Харьков.

