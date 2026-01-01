В Керчи зафиксировано более 10 взрывов, работает российская ПВО - местные СМИ

В четверг, 1 января, в Керчи, на востоке оккупированного россиянами Крыма, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Подробности

По данным OSINT-каналов, в течение дня в Керчи зафиксировано более 10 взрывов. Также сообщается о работе российских систем ПВО.

Других деталей пока неизвестно.

Напомним

1 января российские оккупанты сбросили КАБ на Харьков. В результате атаки есть попадание по территории экопарка, ранены и погибли птицы, а волонтерка получила ранения.