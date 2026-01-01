В Керчи зафиксировано более 10 взрывов, работает российская ПВО - местные СМИ

$42.350.03
49.790.06
ukenru
11:27 • 2728 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 4232 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 4616 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 74329 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 91729 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 36980 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 36877 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 32900 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26895 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28611 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.4м/с
70%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 9686 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 12023 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 11120 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 41260 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 8948 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 2930 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 74343 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 46048 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 84064 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 82311 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьков
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 420 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 18147 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 19924 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 46048 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 20582 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

В Керчи зафиксировано более 10 взрывов, работает российская ПВО - местные СМИ

Киев • УНН

 • 92 просмотра

1 января в Керчи прогремели взрывы, зафиксировано более 10 взрывов. Также сообщается о работе российских систем ПВО.

В Керчи зафиксировано более 10 взрывов, работает российская ПВО - местные СМИ

В четверг, 1 января, в Керчи, на востоке оккупированного россиянами Крыма, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Подробности

По данным OSINT-каналов, в течение дня в Керчи зафиксировано более 10 взрывов. Также сообщается о работе российских систем ПВО.

Других деталей пока неизвестно.

Напомним

1 января российские оккупанты сбросили КАБ на Харьков. В результате атаки есть попадание по территории экопарка, ранены и погибли птицы, а волонтерка получила ранения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Животные
Война в Украине
Керчь
Крым
Харьков