У FIFA заявили, що планують встановити вісім додаткових міні-полів у Палестині та Ізраїлі

Ексклюзив
15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
27 листопада, 11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto27 листопада, 11:52
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі14:52
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Женева
Німеччина
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49
Техніка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

У FIFA заявили, що планують встановити вісім додаткових міні-полів у Палестині та Ізраїлі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Швейцарський уряд виділив майже 150 тис. доларів на будівництво двох футбольних міні-полів на Західному березі річки Йордан. Це є частиною ініціативи FIFA Arena, яка має на меті встановлення 1000 міні-майданчиків до 2030 року.

У FIFA заявили, що планують встановити вісім додаткових міні-полів у Палестині та Ізраїлі

Швейцарський уряд оголосив про виділення майже 150 тис. доларів на будівництво двох футбольних міні-полів на Західному березі річки Йордан. Крім того, згодом планується встановити вісім додаткових міні-майданчиків у Палестині та Ізраїлі. Про це йдеться в заяві FIFA, передає УНН.

Завдяки співфінансуванню з боку Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, FIFA готова зробити важливий перший крок у напрямку розвитку футбольної інфраструктури, відкривши у 2026 році два міні-поля FIFA Arena на Західному березі. Швейцарський уряд оголосив про виділення 120 тис. швейцарських франків на цю ініціативу, що дозволить побудувати об'єкти та підтримати більш широке, довгострокове зобов'язання щодо відновлення доступу до футболу в усьому регіоні 

- йдеться в повідомленні.

Загалом же планується встановити вісім додаткових міні-полів у Палестині та Ізраїлі.

У FIFA зазначили, що ініціатива FIFA Arena, започаткована в рамках зобов'язання FIFA щодо будівництва щонайменше 1000 міні-майданчиків до 2030 року, вже мала значний вплив у низці країн світу. З березня 2025 року FIFA відкрила 30 міні-майданчиків у 15 країнах, і планує відкрити майданчики ще у восьми країнах протягом наступних трьох місяців.

Нагадаємо

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оголосила про створення премії "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ", яка вручатиметься вже у грудні цього року за виняткові та надзвичайні кроки на шляху до миру.

Павло Башинський

Ізраїль
Швейцарія
Палестинська держава