У FIFA заявили, що планують встановити вісім додаткових міні-полів у Палестині та Ізраїлі

Швейцарський уряд оголосив про виділення майже 150 тис. доларів на будівництво двох футбольних міні-полів на Західному березі річки Йордан. Крім того, згодом планується встановити вісім додаткових міні-майданчиків у Палестині та Ізраїлі. Про це йдеться в заяві FIFA, передає УНН.

Завдяки співфінансуванню з боку Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, FIFA готова зробити важливий перший крок у напрямку розвитку футбольної інфраструктури, відкривши у 2026 році два міні-поля FIFA Arena на Західному березі. Швейцарський уряд оголосив про виділення 120 тис. швейцарських франків на цю ініціативу, що дозволить побудувати об'єкти та підтримати більш широке, довгострокове зобов'язання щодо відновлення доступу до футболу в усьому регіоні - йдеться в повідомленні.

Загалом же планується встановити вісім додаткових міні-полів у Палестині та Ізраїлі.

У FIFA зазначили, що ініціатива FIFA Arena, започаткована в рамках зобов'язання FIFA щодо будівництва щонайменше 1000 міні-майданчиків до 2030 року, вже мала значний вплив у низці країн світу. З березня 2025 року FIFA відкрила 30 міні-майданчиків у 15 країнах, і планує відкрити майданчики ще у восьми країнах протягом наступних трьох місяців.

