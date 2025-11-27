В FIFA заявили, что планируют установить восемь дополнительных мини-полей в Палестине и Израиле

Швейцарское правительство объявило о выделении почти 150 тыс. долларов на строительство двух футбольных мини-полей на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, впоследствии планируется установить восемь дополнительных мини-площадок в Палестине и Израиле. Об этом говорится в заявлении FIFA, передает УНН.

Благодаря софинансированию со стороны Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, FIFA готова сделать важный первый шаг в направлении развития футбольной инфраструктуры, открыв в 2026 году два мини-поля FIFA Arena на Западном берегу. Швейцарское правительство объявило о выделении 120 тыс. швейцарских франков на эту инициативу, что позволит построить объекты и поддержать более широкое, долгосрочное обязательство по восстановлению доступа к футболу во всем регионе - говорится в сообщении.

В общей сложности же планируется установить восемь дополнительных мини-полей в Палестине и Израиле.

В FIFA отметили, что инициатива FIFA Arena, начатая в рамках обязательства FIFA по строительству как минимум 1000 мини-площадок до 2030 года, уже оказала значительное влияние в ряде стран мира. С марта 2025 года FIFA открыла 30 мини-площадок в 15 странах, и планирует открыть площадки еще в восьми странах в течение следующих трех месяцев.

Напомним

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о создании премии "Премия мира FIFA – Футбол объединяет мир", которая будет вручаться уже в декабре этого года за исключительные и чрезвычайные шаги на пути к миру.