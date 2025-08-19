У Дніпрі викрили масштабну корупційну схему: мільйони з бюджету на "фейкові медіапослуги"
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства Андрію Коваленку. Збитки бюджету перевищили 42 млн грн через фіктивні рекламні та маркетингові послуги.
Правоохоронці повідомили про підозру вже 11-му учаснику організованого злочинного угруповання, яке розкрадало кошти Дніпровської міськради через фіктивні рекламні та маркетингові послуги. За даними слідства, збитки бюджету перевищили 42 млн грн. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
У Дніпрі триває розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з привласненням коштів, виділених на медіапослуги для міської ради. Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому директору одного з комунальних підприємств, який став 11-им фігурантом у справі.
Повідомляється, що йдеться про колишнього директора КП "Організаційно-аналітична служба" Андрія Коваленка.
За даними слідства, колишній керівник КП діяв у складі злочинної організації, очолюваної місцевим підприємцем. Фірма цього бізнесмена раніше співпрацювала з комунальними підприємствами, а згодом пролобіювала перемогу підконтрольних ФОПів у міських тендерах на рекламні та SMM-послуги. Насправді ж більшість "виконавців" не мали жодного відношення до медіасфери: серед них були таксисти, продавці, будівельні різнороби та навіть майстри манікюру.
Схема працювала за простою моделлю: бюджетні кошти у розмірі понад 95 млн грн, виділені міськрадою у 2022–2023 роках на інформаційні послуги, перераховувались на рахунки цих "підрядників". Натомість вони оформлювали лише паперові акти виконаних робіт, тоді як реальні послуги виконувались частково або взагалі не надавались. Решта грошей переводилась у готівку та розподілялась між учасниками організації.
За результатами судово-економічної експертизи вже підтверджено збитки на понад 42 млн грн – майже половину від виділених сум. Колишньому директору КП інкримінують участь у злочинній організації, розтрату майна в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем і службове підроблення (ст. 255, 191, 366 КК України).
Раніше підозри були оголошені ще десятьом учасникам цієї оборудки. Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та за оперативного супроводу СБУ продовжують збирати докази.
