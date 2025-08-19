В Днепре разоблачили масштабную коррупционную схему: миллионы из бюджета на "фейковые медиауслуги"

Правоохранители сообщили о подозрении уже 11-му участнику организованной преступной группировки, которая разворовывала средства Днепровского горсовета через фиктивные рекламные и маркетинговые услуги. По данным следствия, убытки бюджета превысили 42 млн грн. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В Днепре продолжается расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с присвоением средств, выделенных на медиауслуги для городского совета. Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему директору одного из коммунальных предприятий, который стал 11-м фигурантом по делу.

Сообщается, что речь идет о бывшем директоре КП "Организационно-аналитическая служба" Андрее Коваленко.

По данным следствия, бывший руководитель КП действовал в составе преступной организации, возглавляемой местным предпринимателем. Фирма этого бизнесмена ранее сотрудничала с коммунальными предприятиями, а впоследствии пролоббировала победу подконтрольных ФОПов в городских тендерах на рекламные и SMM-услуги. На самом же деле большинство "исполнителей" не имели никакого отношения к медиасфере: среди них были таксисты, продавцы, строительные разнорабочие и даже мастера маникюра.

Схема работала по простой модели: бюджетные средства в размере более 95 млн грн, выделенные горсоветом в 2022–2023 годах на информационные услуги, перечислялись на счета этих "подрядчиков". Вместо этого они оформляли лишь бумажные акты выполненных работ, тогда как реальные услуги выполнялись частично или вообще не предоставлялись. Остальные деньги переводились в наличные и распределялись между участниками организации.

По результатам судебно-экономической экспертизы уже подтверждены убытки на более чем 42 млн грн – почти половину от выделенных сумм. Бывшему директору КП инкриминируют участие в преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ст. 255, 191, 366 УК Украины).

Ранее подозрения были объявлены еще десяти участникам этой аферы. Следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и при оперативном сопровождении СБУ продолжают собирать доказательства.

