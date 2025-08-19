В Днепре разоблачили масштабную коррупционную схему: миллионы из бюджета на "фейковые медиауслуги"

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 2988 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 12448 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 14091 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 15676 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 16575 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 18049 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 70176 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 58708 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 73585 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 92313 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 88344 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 78368 просмотра
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от ГенштабаPhoto19 августа, 06:00 • 10964 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 81856 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине19 августа, 07:45 • 12555 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 12448 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 14091 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 15676 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 9598 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 16575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 8100 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 78856 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 46238 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 103751 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 93116 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Хранитель
Доллар США

В Днепре разоблачили масштабную коррупционную схему: миллионы из бюджета на "фейковые медиауслуги"

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору коммунального предприятия Андрею Коваленко. Ущерб бюджету превысил 42 млн грн из-за фиктивных рекламных и маркетинговых услуг.

В Днепре разоблачили масштабную коррупционную схему: миллионы из бюджета на "фейковые медиауслуги"

Правоохранители сообщили о подозрении уже 11-му участнику организованной преступной группировки, которая разворовывала средства Днепровского горсовета через фиктивные рекламные и маркетинговые услуги. По данным следствия, убытки бюджета превысили 42 млн грн. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В Днепре продолжается расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с присвоением средств, выделенных на медиауслуги для городского совета. Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему директору одного из коммунальных предприятий, который стал 11-м фигурантом по делу.

Сообщается, что речь идет о бывшем директоре КП "Организационно-аналитическая служба" Андрее Коваленко.

По данным следствия, бывший руководитель КП действовал в составе преступной организации, возглавляемой местным предпринимателем. Фирма этого бизнесмена ранее сотрудничала с коммунальными предприятиями, а впоследствии пролоббировала победу подконтрольных ФОПов в городских тендерах на рекламные и SMM-услуги. На самом же деле большинство "исполнителей" не имели никакого отношения к медиасфере: среди них были таксисты, продавцы, строительные разнорабочие и даже мастера маникюра.

Схема работала по простой модели: бюджетные средства в размере более 95 млн грн, выделенные горсоветом в 2022–2023 годах на информационные услуги, перечислялись на счета этих "подрядчиков". Вместо этого они оформляли лишь бумажные акты выполненных работ, тогда как реальные услуги выполнялись частично или вообще не предоставлялись. Остальные деньги переводились в наличные и распределялись между участниками организации.

По результатам судебно-экономической экспертизы уже подтверждены убытки на более чем 42 млн грн – почти половину от выделенных сумм. Бывшему директору КП инкриминируют участие в преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ст. 255, 191, 366 УК Украины).

Ранее подозрения были объявлены еще десяти участникам этой аферы. Следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и при оперативном сопровождении СБУ продолжают собирать доказательства.

На границе разоблачили схему контрабанды платины и палладия на 11 млн грн: троих человек подозревают в преступлении19.08.2025, 15:46 • 1308 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Днепр
Служба безопасности Украины