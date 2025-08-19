$41.260.08
Эксклюзив
12:13 • 2890 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 4474 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 9068 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 12868 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 15596 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 59147 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 52167 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 67729 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 86530 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 65478 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
На границе разоблачили схему контрабанды платины и палладия на 11 млн грн: троих человек подозревают в преступлении

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза из Украины более двух тонн измельченных автокатализаторов, содержащих драгоценные металлы. Стоимость изъятого товара превышает 11 миллионов гривен, троим участникам группировки сообщено о подозрении.

На границе разоблачили схему контрабанды платины и палладия на 11 млн грн: троих человек подозревают в преступлении

Правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза из Украины более двух тонн измельченных автокатализаторов, содержащих драгоценные металлы. Стоимость изъятого контрабандного товара превышает 11 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В Украине заблокирована масштабная схема нелегального вывоза ценных металлов, среди которых – платина, палладий и родий. По данным Офиса Генерального прокурора, по делу о контрабанде сообщено о подозрении трем участникам группировки.

Следователи выяснили, что организатором преступной схемы выступил предприниматель, который наладил сбор бывших в употреблении автомобильных катализаторов по всей стране. Из деталей изымали и измельчали фрагменты, содержащие драгоценные металлы, после чего сырье упаковывали в строительные мешки. Далее товар планировали вывезти за границу для дальнейшей переработки и продажи.

Для реализации плана к делу привлекли еще двух сообщников – перевозчика и водителя. Именно их автомобиль правоохранители остановили на таможенном посту "Мукачево". Во время обыска машины обнаружили 100 мешков с измельченными катализаторами общим весом более 2,2 тонны. Эксперты оценили изъятый груз в более чем 11 миллионов гривен

- говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции. Трем задержанным инкриминируют оконченное покушение на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

Степан Гафтко

