На границе разоблачили схему контрабанды платины и палладия на 11 млн грн: троих человек подозревают в преступлении

Правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза из Украины более двух тонн измельченных автокатализаторов, содержащих драгоценные металлы. Стоимость изъятого контрабандного товара превышает 11 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

В Украине заблокирована масштабная схема нелегального вывоза ценных металлов, среди которых – платина, палладий и родий. По данным Офиса Генерального прокурора, по делу о контрабанде сообщено о подозрении трем участникам группировки.

Следователи выяснили, что организатором преступной схемы выступил предприниматель, который наладил сбор бывших в употреблении автомобильных катализаторов по всей стране. Из деталей изымали и измельчали фрагменты, содержащие драгоценные металлы, после чего сырье упаковывали в строительные мешки. Далее товар планировали вывезти за границу для дальнейшей переработки и продажи.

Для реализации плана к делу привлекли еще двух сообщников – перевозчика и водителя. Именно их автомобиль правоохранители остановили на таможенном посту "Мукачево". Во время обыска машины обнаружили 100 мешков с измельченными катализаторами общим весом более 2,2 тонны. Эксперты оценили изъятый груз в более чем 11 миллионов гривен