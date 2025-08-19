На кордоні викрили схему контрабанди платини й паладію на 11 млн грн: трьох осіб підозрюють у злочині
Київ • УНН
Правоохоронці зупинили спробу незаконного вивезення з України понад двох тонн подрібнених автокаталізаторів, що містили дорогоцінні метали. Вартість вилученого контрабандного товару перевищує 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
В Україні заблоковано масштабну схему нелегального вивезення цінних металів, серед яких – платина, паладій та родій. За даними Офісу Генерального прокурора, у справі про контрабанду повідомлено про підозру трьом учасникам угруповання.
Слідчі з’ясували, що організатором злочинної схеми виступив підприємець, який налагодив збір уживаних автомобільних каталізаторів по всій країні. З деталей вилучали та подрібнювали фрагменти, що містять дорогоцінні метали, після чого сировину пакували у будівельні мішки. Далі товар планували вивезти за кордон для подальшої переробки та продажу.
Для реалізації плану до справи залучили ще двох спільників – перевізника та водія. Саме їхній автомобіль правоохоронці зупинили на митному посту "Мукачево". Під час обшуку машини виявили 100 мішків із подрібненими каталізаторами загальною вагою понад 2,2 тонни. Експерти оцінили вилучений вантаж у понад 11 мільйонів гривень
Досудове розслідування проводить Головне слідче управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Трьом затриманим інкримінують закінчений замах на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 КК України).
