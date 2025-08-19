$41.260.08
Ексклюзив
12:13 • 2992 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 4624 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 9208 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 12934 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 15644 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 59452 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 52348 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 67892 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 86689 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 65629 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 2988 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 4620 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 2956 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 9204 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 3998 перегляди
На кордоні викрили схему контрабанди платини й паладію на 11 млн грн: трьох осіб підозрюють у злочині

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Правоохоронці зупинили спробу незаконного вивезення з України понад двох тонн подрібнених автокаталізаторів, що містили дорогоцінні метали. Вартість вилученого товару перевищує 11 мільйонів гривень, трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру.

На кордоні викрили схему контрабанди платини й паладію на 11 млн грн: трьох осіб підозрюють у злочині

Правоохоронці зупинили спробу незаконного вивезення з України понад двох тонн подрібнених автокаталізаторів, що містили дорогоцінні метали. Вартість вилученого контрабандного товару перевищує 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

В Україні заблоковано масштабну схему нелегального вивезення цінних металів, серед яких – платина, паладій та родій. За даними Офісу Генерального прокурора, у справі про контрабанду повідомлено про підозру трьом учасникам угруповання.

Слідчі з’ясували, що організатором злочинної схеми виступив підприємець, який налагодив збір уживаних автомобільних каталізаторів по всій країні. З деталей вилучали та подрібнювали фрагменти, що містять дорогоцінні метали, після чого сировину пакували у будівельні мішки. Далі товар планували вивезти за кордон для подальшої переробки та продажу.

Для реалізації плану до справи залучили ще двох спільників – перевізника та водія. Саме їхній автомобіль правоохоронці зупинили на митному посту "Мукачево". Під час обшуку машини виявили 100 мішків із подрібненими каталізаторами загальною вагою понад 2,2 тонни. Експерти оцінили вилучений вантаж у понад 11 мільйонів гривень

- йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Трьом затриманим інкримінують закінчений замах на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 КК України).

Прикордонники виявили контрабанду на велику суму грошей: що було вилучено17.08.25, 18:56 • 9900 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Мукачево