Ексклюзив
12:57 • 390 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 7478 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 10603 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 16940 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 26275 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32461 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 61762 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48241 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38454 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35505 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
У Департаменті економіки та інвестицій КМДА проводять виїмку документів у межах розслідування

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА відбувається вилучення документів. Це пов'язано з ревізією Держаудитслужби щодо ухилення забудовників від сплати пайової участі.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА проводять виїмку документів у межах розслідування

У Департаменті економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування відбувається відшукання та вилучення документів. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що йдеться про документи, які раніше вже надавалися Державній аудиторській службі під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту. Наприкінці 2025 року Центральний офіс Держаудитслужби провів відповідну перевірку та за її результатами склав вимогу, у якій, зокрема, йшлося про ухилення забудовників від сплати коштів пайової участі та питання інвестиційної діяльності.

У Києві посадовці комунальних підприємств отримали 12 підозр у розслідуваннях, пов'язаних із зимовим утриманням доріг13.02.26, 20:19 • 10989 переглядiв

У міській раді наголосили, що працівники департаменту діють у межах своєї компетенції та сприяють правоохоронним органам під час проведення процесуальних дій відповідно до законодавства України.

Нагадаємо

СБУ провела обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго" 12 та 13 лютого, вилучивши технічну документацію. Це сталося після масованої атаки, яка залишила частину столиці без тепла, та заблокувало процеси відновлення.

Андрій Тимощенков

