У Департаменті економіки та інвестицій КМДА проводять виїмку документів у межах розслідування
Київ • УНН
У Департаменті економіки та інвестицій КМДА відбувається вилучення документів. Це пов'язано з ревізією Держаудитслужби щодо ухилення забудовників від сплати пайової участі.
У Департаменті економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування відбувається відшукання та вилучення документів. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що йдеться про документи, які раніше вже надавалися Державній аудиторській службі під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту. Наприкінці 2025 року Центральний офіс Держаудитслужби провів відповідну перевірку та за її результатами склав вимогу, у якій, зокрема, йшлося про ухилення забудовників від сплати коштів пайової участі та питання інвестиційної діяльності.
У міській раді наголосили, що працівники департаменту діють у межах своєї компетенції та сприяють правоохоронним органам під час проведення процесуальних дій відповідно до законодавства України.
Нагадаємо
СБУ провела обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго" 12 та 13 лютого, вилучивши технічну документацію. Це сталося після масованої атаки, яка залишила частину столиці без тепла, та заблокувало процеси відновлення.