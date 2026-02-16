$43.100.11
Перезагрузка мира, технологий и политики – 17 февраля солнечное затмение в Водолее
11:42 • 7414 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
В Департаменте экономики и инвестиций КГГА проводят выемку документов в рамках расследования

Киев • УНН

 24 просмотра

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА происходит изъятие документов. Это связано с ревизией Госаудитслужбы по уклонению застройщиков от уплаты долевого участия.

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА проводят выемку документов в рамках расследования

В Департаменте экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования происходит поиск и изъятие документов. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о документах, которые ранее уже предоставлялись Государственной аудиторской службе во время ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности департамента. В конце 2025 года Центральный офис Госаудитслужбы провел соответствующую проверку и по ее результатам составил требование, в котором, в частности, говорилось об уклонении застройщиков от уплаты средств долевого участия и вопросы инвестиционной деятельности.

В Киеве должностные лица коммунальных предприятий получили 12 подозрений в расследованиях, связанных с зимним содержанием дорог13.02.26, 20:19 • 10985 просмотров

В городском совете отметили, что работники департамента действуют в пределах своей компетенции и способствуют правоохранительным органам при проведении процессуальных действий в соответствии с законодательством Украины.

Напомним

СБУ провела обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго" 12 и 13 февраля, изъяв техническую документацию. Это произошло после массированной атаки, которая оставила часть столицы без тепла, и заблокировало процессы восстановления.

Андрей Тимощенков

