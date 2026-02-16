В Департаменте экономики и инвестиций КГГА проводят выемку документов в рамках расследования

В Департаменте экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования происходит поиск и изъятие документов. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о документах, которые ранее уже предоставлялись Государственной аудиторской службе во время ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности департамента. В конце 2025 года Центральный офис Госаудитслужбы провел соответствующую проверку и по ее результатам составил требование, в котором, в частности, говорилось об уклонении застройщиков от уплаты средств долевого участия и вопросы инвестиционной деятельности.

В Киеве должностные лица коммунальных предприятий получили 12 подозрений в расследованиях, связанных с зимним содержанием дорог

В городском совете отметили, что работники департамента действуют в пределах своей компетенции и способствуют правоохранительным органам при проведении процессуальных действий в соответствии с законодательством Украины.

Напомним

СБУ провела обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго" 12 и 13 февраля, изъяв техническую документацию. Это произошло после массированной атаки, которая оставила часть столицы без тепла, и заблокировало процессы восстановления.