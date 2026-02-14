$42.990.00
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 5136 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 10141 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 12488 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 12209 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13644 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13973 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13580 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25787 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42873 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У День закоханих понад 200 пар одружилися онлайн через "Дію"

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Загалом сервісом уже скористалися понад 40 тисяч пар, зокрема більш як 1 700 військових родин.

У День закоханих понад 200 пар одружилися онлайн через "Дію"

В Україні у День закоханих 280 пар офіційно одружилися онлайн через застосунок "Дія". Про це повідомили в команді цифрового сервісу, передає УНН.

Деталі

Сервіс "Шлюб онлайн" дозволяє пройти весь процес реєстрації шлюбу у смартфоні - від подання заяви до підтвердження згоди сторін у цифровому форматі.

У "Дії" наголошують, що створювали інструмент як альтернативу традиційній процедурі, аби відстань, воєнний стан чи бюрократичні обмеження не ставали перешкодою для реєстрації стосунків.

За даними сервісу, від моменту запуску послуги понад 40 тисяч пар скористалися можливістю укласти шлюб повністю онлайн. Окремо діє пріоритетна черга для військовослужбовців. Нею вже скористалися понад 1 700 пар.

У команді проєкту підкреслюють, що для частини військових така процедура - єдина можливість офіційно оформити стосунки, зважаючи на службу та перебування в зоні бойових дій.

Цифровий сервіс "Шлюб онлайн" запустили як частину розширення адміністративних послуг у застосунку "Дія". Послуга передбачає подання заяви та проведення реєстрації без фізичної присутності у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо

У Харкові запустили пілот 5G, зробивши його третім містом в Україні з таким зв'язком, після Львова і Бородянки. Молодята Владислав і Катерина першими протестували його, зареєструвавши шлюб у Дії.

Олександра Василенко

