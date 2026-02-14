У День закоханих понад 200 пар одружилися онлайн через "Дію"
Київ • УНН
Загалом сервісом уже скористалися понад 40 тисяч пар, зокрема більш як 1 700 військових родин.
В Україні у День закоханих 280 пар офіційно одружилися онлайн через застосунок "Дія". Про це повідомили в команді цифрового сервісу, передає УНН.
Деталі
Сервіс "Шлюб онлайн" дозволяє пройти весь процес реєстрації шлюбу у смартфоні - від подання заяви до підтвердження згоди сторін у цифровому форматі.
У "Дії" наголошують, що створювали інструмент як альтернативу традиційній процедурі, аби відстань, воєнний стан чи бюрократичні обмеження не ставали перешкодою для реєстрації стосунків.
За даними сервісу, від моменту запуску послуги понад 40 тисяч пар скористалися можливістю укласти шлюб повністю онлайн. Окремо діє пріоритетна черга для військовослужбовців. Нею вже скористалися понад 1 700 пар.
У команді проєкту підкреслюють, що для частини військових така процедура - єдина можливість офіційно оформити стосунки, зважаючи на службу та перебування в зоні бойових дій.
Цифровий сервіс "Шлюб онлайн" запустили як частину розширення адміністративних послуг у застосунку "Дія". Послуга передбачає подання заяви та проведення реєстрації без фізичної присутності у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
Нагадаємо
У Харкові запустили пілот 5G, зробивши його третім містом в Україні з таким зв'язком, після Львова і Бородянки. Молодята Владислав і Катерина першими протестували його, зареєструвавши шлюб у Дії.