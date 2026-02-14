У Харкові під час "найтехнологічнішого" весілля запустили 5G
У Харкові запустили зв’язок нового покоління, яке вже протестували пара молодят зареєструвавши шлюб у Дії. Місто стало третім в Україні, де масштабували пілот 5G: першим став Львів, а другим - Бородянка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Деталі
Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи Президента масштабуємо пілот 5G на Харків - уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону
За попередньою інформацією, першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята Владислав і Катерина, сказавши один одному "Так!" у Дії на 5G-швидкості.
Вітаємо найінноваційнішу родину України. Працюємо, щоб технології та Дія були поруч у найважливіші моменти життя
