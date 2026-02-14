$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 5280 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 6476 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 10487 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 11748 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12560 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24734 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41650 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36515 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36042 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
У Харкові під час "найтехнологічнішого" весілля запустили 5G

Київ • УНН

 • 378 перегляди

У Харкові запустили пілот 5G, зробивши його третім містом в Україні з таким зв'язком, після Львова і Бородянки. Молодята Владислав і Катерина першими протестували його, зареєструвавши шлюб у Дії.

У Харкові під час "найтехнологічнішого" весілля запустили 5G
Фото: Міністерство цифрової трансформації України

У Харкові запустили зв’язок нового покоління, яке вже протестували пара молодят зареєструвавши шлюб у Дії. Місто стало третім в Україні, де масштабували пілот 5G: першим став Львів, а другим - Бородянка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи Президента масштабуємо пілот 5G на Харків - уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята Владислав і Катерина, сказавши один одному "Так!" у Дії на 5G-швидкості.

Вітаємо найінноваційнішу родину України. Працюємо, щоб технології та Дія були поруч у найважливіші моменти життя

- наголошується у дописі.

Нагадаємо

Переможниці "Холостяка-13" Інні Бєлєнь та її нареченому відмовили в реєстрації шлюбу через проблеми з документами про попереднє розлучення. Пара планувала одружитися у дзеркальну дату 02.20.2026, але тепер розглядає одруження через "Дію".

Алла Кіосак

СуспільствоТехнології
