У Харкові під час "найтехнологічнішого" весілля запустили 5G

Фото: Міністерство цифрової трансформації України

У Харкові запустили зв’язок нового покоління, яке вже протестували пара молодят зареєструвавши шлюб у Дії. Місто стало третім в Україні, де масштабували пілот 5G: першим став Львів, а другим - Бородянка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи Президента масштабуємо пілот 5G на Харків - уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята Владислав і Катерина, сказавши один одному "Так!" у Дії на 5G-швидкості.

Вітаємо найінноваційнішу родину України. Працюємо, щоб технології та Дія були поруч у найважливіші моменти життя - наголошується у дописі.

Нагадаємо

