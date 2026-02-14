В Харькове во время "самой технологичной" свадьбы запустили 5G
Киев • УНН
В Харькове запустили пилот 5G, сделав его третьим городом в Украине с такой связью, после Львова и Бородянки. Молодожены Владислав и Екатерина первыми протестировали его, зарегистрировав брак в Дії.
Включаем будущее там, где враг пытается остановить жизнь. По инициативе Президента масштабируем пилот 5G на Харьков - уже в третьем городе в Украине, всего в 30 км от границы
По предварительной информации, первыми связь нового поколения в День влюбленных протестировали молодожены Владислав и Екатерина, сказав друг другу "Да!" в "Дії" на 5G-скорости.
Поздравляем самую инновационную семью Украины. Работаем, чтобы технологии и "Дія" были рядом в самые важные моменты жизни
