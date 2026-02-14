В Харькове во время "самой технологичной" свадьбы запустили 5G

В Харькове запустили связь нового поколения, которую уже протестировала пара молодоженов, зарегистрировав брак в "Дії". Город стал третьим в Украине, где масштабировали пилот 5G: первым стал Львов, а вторым - Бородянка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Включаем будущее там, где враг пытается остановить жизнь. По инициативе Президента масштабируем пилот 5G на Харьков - уже в третьем городе в Украине, всего в 30 км от границы