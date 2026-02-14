$42.990.00
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 5304 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 10215 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 12558 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 12271 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 13667 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13992 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13583 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25801 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42891 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
В День влюбленных более 200 пар поженились онлайн через "Дію"

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В общей сложности сервисом уже воспользовались более 40 тысяч пар, в том числе более 1 700 военных семей.

В День влюбленных более 200 пар поженились онлайн через "Дію"

В Украине в День влюбленных 280 пар официально поженились онлайн через приложение "Дія". Об этом сообщили в команде цифрового сервиса, передает УНН.

Подробности

Сервис "Брак онлайн" позволяет пройти весь процесс регистрации брака в смартфоне - от подачи заявления до подтверждения согласия сторон в цифровом формате.

В "Дії" отмечают, что создавали инструмент как альтернативу традиционной процедуре, чтобы расстояние, военное положение или бюрократические ограничения не становились препятствием для регистрации отношений.

По данным сервиса, с момента запуска услуги более 40 тысяч пар воспользовались возможностью заключить брак полностью онлайн. Отдельно действует приоритетная очередь для военнослужащих. Ею уже воспользовались более 1 700 пар.

В команде проекта подчеркивают, что для части военных такая процедура - единственная возможность официально оформить отношения, учитывая службу и пребывание в зоне боевых действий.

Цифровой сервис "Брак онлайн" запустили как часть расширения административных услуг в приложении "Дія". Услуга предусматривает подачу заявления и проведение регистрации без физического присутствия в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Напомним

В Харькове запустили пилот 5G, сделав его третьим городом в Украине с такой связью, после Львова и Бородянки. Молодожены Владислав и Екатерина первыми протестировали его, зарегистрировав брак в Дії.

Александра Василенко

