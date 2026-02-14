В День влюбленных более 200 пар поженились онлайн через "Дію"
Киев • УНН
В общей сложности сервисом уже воспользовались более 40 тысяч пар, в том числе более 1 700 военных семей.
В Украине в День влюбленных 280 пар официально поженились онлайн через приложение "Дія". Об этом сообщили в команде цифрового сервиса, передает УНН.
Подробности
Сервис "Брак онлайн" позволяет пройти весь процесс регистрации брака в смартфоне - от подачи заявления до подтверждения согласия сторон в цифровом формате.
В "Дії" отмечают, что создавали инструмент как альтернативу традиционной процедуре, чтобы расстояние, военное положение или бюрократические ограничения не становились препятствием для регистрации отношений.
По данным сервиса, с момента запуска услуги более 40 тысяч пар воспользовались возможностью заключить брак полностью онлайн. Отдельно действует приоритетная очередь для военнослужащих. Ею уже воспользовались более 1 700 пар.
В команде проекта подчеркивают, что для части военных такая процедура - единственная возможность официально оформить отношения, учитывая службу и пребывание в зоне боевых действий.
Цифровой сервис "Брак онлайн" запустили как часть расширения административных услуг в приложении "Дія". Услуга предусматривает подачу заявления и проведение регистрации без физического присутствия в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния.
Напомним
