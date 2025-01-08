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У Данії заявили, що Гренландія може стати незалежною, але не штатом США

У Данії заявили, що Гренландія може стати незалежною, але не штатом США

Київ • УНН

 • 27807 перегляди

Глава МЗС Данії заявив, що Гренландія може отримати незалежність, але не стане частиною США. Ця заява прозвучала після того, як Трамп не виключив силового захоплення острова.

Гренландія може здобути незалежність, якщо її жителі цього захочуть, але навряд чи стане штатом США. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у середу після того, як обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість застосування сили для взяття під контроль арктичного острова, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Ми повністю визнаємо, що у Гренландії є свої амбіції. Якщо вони матеріалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральною державою в Сполучених Штатах", - сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Він повідомив журналістам, що підвищені побоювання США з приводу безпеки в Арктиці були обґрунтовані після зростання активності росії та Китаю в регіоні.

"Я не думаю, що ми перебуваємо в зовнішньополітичній кризі", - сказав він. "Ми відкриті для діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій".

Проте, хоча сама Данія применшувала серйозність загрози Трампа своїй території, відкрито заявлені амбіції президента, який повернувся, розширити кордони США струснули європейських союзників менш ніж за два тижні до його вступу на посаду.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа не дозволить іншим країнам атакувати її суверенні кордони, хоча він і не вірить, що США вторгнуться.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив здивування коментарями Трампа щодо Гренландії та Канади, підкресливши, що європейські партнери одностайно підтримують недоторканність кордонів.

Контекст

Лідер Гренландії зустрівся з датським королем у Копенгагені в середу, наступного дня після того, як висловлювання Трампа висунули долю багатого на корисні копалини і стратегічно важливого острова, що перебуває під датським правлінням, на перші місця у світових заголовках.

Трамп, який вступає на посаду 20 січня, заявив у вівторок, що не виключає використання військових або економічних заходів для приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Того ж дня старший син Трампа Дональд Трамп-молодший здійснив приватний візит до Гренландії.

Гренландія, що входить до НАТО завдяки членству Данії, має стратегічне значення для збройних сил США і для її системи раннього попередження про балістичні ракети, оскільки найкоротший шлях з Європи до Північної Америки пролягає через арктичний острів.

Обраний президент дав зрозуміти, що проводитиме більш войовничу зовнішню політику, яка ігнорує традиційні дипломатичні формальності.

Гренландія, найбільший острів у світі, вже 600 років є частиною Данії, хоча її 57 000 людей тепер керують своїми внутрішніми справами самостійно. Уряд острова на чолі з прем'єр-міністром Муте Егеде прагне майбутньої незалежності.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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