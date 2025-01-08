В Дании заявили, что Гренландия может стать независимой, но не штатом США

Гренландия может обрести независимость, если ее жители этого захотят, но вряд ли станет штатом США. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в среду после того, как избранный президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность применения силы для взятия под контроль арктического острова, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они материализуются, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным государством в Соединенных Штатах", — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Он сообщил журналистам, что повышенные опасения США по поводу безопасности в Арктике были обоснованы после возросшей активности россии и Китая в регионе.

"Я не думаю, что мы находимся во внешнеполитическом кризисе", — сказал он. "Мы открыты для диалога с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций".

Тем не менее, хотя сама Дания преуменьшала серьезность угрозы Трампа своей территории, открыто заявленные амбиции вернувшегося президента расширить границы США встряхнули европейских союзников менее чем за две недели до его вступления в должность.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа не позволит другим странам атаковать ее суверенные границы, хотя он и не верит, что США вторгнутся.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удивление комментариями Трампа о Гренландии и Канаде, подчеркнув, что европейские партнеры единодушно поддерживают неприкосновенность границ.

Контекст

Лидер Гренландии встретился с датским королем в Копенгагене в среду, на следующий день после того, как высказывания Трампа выдвинули судьбу богатого полезными ископаемыми и стратегически важного острова, находящегося под датским правлением, на первые места в мировых заголовках.

Трамп, вступающий в должность 20 января, заявил во вторник, что не исключает использования военных или экономических мер для присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. В тот же день старший сын Трампа Дональд Трамп-младший совершил частный визит в Гренландию.

Гренландия, входящая в НАТО благодаря членству Дании, имеет стратегическое значение для вооруженных сил США и для ее системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, поскольку кратчайший путь из Европы в Северную Америку пролегает через арктический остров.

Избранный президент дал понять, что будет проводить более воинственную внешнюю политику, игнорирующую традиционные дипломатические формальности.

Гренландия, самый большой остров в мире, уже 600 лет является частью Дании, хотя ее 57 000 человек теперь управляют своими внутренними делами самостоятельно. Правительство острова во главе с премьер-министром Муте Эгеде стремится к будущей независимости.