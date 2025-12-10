$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
13:11 • 1902 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 4448 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 8190 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 9622 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 10674 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 18069 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 15846 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26829 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41560 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40980 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 30995 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 19097 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 17384 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 8556 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 11781 перегляди
Публікації
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 8230 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 18076 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 31235 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 67849 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 52051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Кір Стармер
Андрюс Кубілюс
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 254 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 1626 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 1900 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 4314 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 17524 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Ракетний комплекс "Тор"

У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф

Київ • УНН

 • 1912 перегляди

Україна створила комплексну систему супроводу для реінтеграції дітей, повернутих з російського полону. Вона охоплює психологічну, медичну, освітню підтримку та сімейне влаштування, а також фінансову допомогу в розмірі 50 000 грн.

У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф

Україна робить все можливе для повернення українських дітей викрадених росією. Станом на сьогодні вдалося повернути вже 1902 дитини. Але важливим є не лише фізичне повернення дітей в Україну, а й їхня реінтеграція. Про те, які відбувається цей процес у коментарі УНН розповів керівник проєктів ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA" Максим Максимов.

Окремий напрям - реінтеграція повернених дітей, яка є не менш важливою, ніж їхнє повернення. За словами експерта, Україна створила комплексну систему супроводу: від психологічної та медичної допомоги до освітньої підтримки та сімейного влаштування.

Починається це все з опитування в центрі захисту прав дитини в Києві, де з ними спілкуються, зокрема, психологи, здійснюється оцінка потреб дитини, чи то необхідно відновити документи, чи які її психологічні потреби, чи є необхідність в наданні певних медичних послуг, чи є необхідність в гуманітарній допомозі: одяг, ноутбук, такі речі. Окреме питання чи треба влаштувати в школу, як надолужувати освітні прогалини тощо

- наголошує керівник “Bring Kids Back UA”.

Після того як дитина отримує оцінку потреб, їй надають кейс-менеджера, який координує всі служби. До того ж часто, повернені діти виявляються сиротами, каже Максимов. І у такому випадку, діти влаштовуються або в прийомні або патронатні родини.

Ніхто з повернутих дітей не опиняється в інтернатах. Вони всі влаштовуються в родини. Далі, коли зрозуміло, яка допомога насамперед потрібна дитині, призначається кейс-менеджер, тобто особистий, по суті, друг для повернутої дитини і родини. Відповідно, він координує роботу міждисциплінарної команди, яка складається з представників різних державних структур і громадських організацій, які цю підтримку надають і закривають потреби дитини

- пояснює експерт.

Окрім того, в Україні створили спеціальну програму, яка допомагає повернутим додому діткам.

Є платіж, держава виплачує 50 000 грн кожній повернутій дитині, родині, щоб вони могли теж ними розпоряджатися, як вони бажають, після того, як вони повернулися. Звісно, це не єдиний платіж, є ще інші шляхи, як допомагати дітям, і держава, в цьому бере дуже активну участь

- каже Максимов.

Детальніше про повернення українських дітей додому читайте у матеріалі УНН "Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ".

Алла Кіосак

Суспільство
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
благодійність
Україна
Київ