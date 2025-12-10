У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф

Україна робить все можливе для повернення українських дітей викрадених росією. Станом на сьогодні вдалося повернути вже 1902 дитини. Але важливим є не лише фізичне повернення дітей в Україну, а й їхня реінтеграція. Про те, які відбувається цей процес у коментарі УНН розповів керівник проєктів ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA" Максим Максимов.

Окремий напрям - реінтеграція повернених дітей, яка є не менш важливою, ніж їхнє повернення. За словами експерта, Україна створила комплексну систему супроводу: від психологічної та медичної допомоги до освітньої підтримки та сімейного влаштування.

Починається це все з опитування в центрі захисту прав дитини в Києві, де з ними спілкуються, зокрема, психологи, здійснюється оцінка потреб дитини, чи то необхідно відновити документи, чи які її психологічні потреби, чи є необхідність в наданні певних медичних послуг, чи є необхідність в гуманітарній допомозі: одяг, ноутбук, такі речі. Окреме питання чи треба влаштувати в школу, як надолужувати освітні прогалини тощо - наголошує керівник “Bring Kids Back UA”.

Після того як дитина отримує оцінку потреб, їй надають кейс-менеджера, який координує всі служби. До того ж часто, повернені діти виявляються сиротами, каже Максимов. І у такому випадку, діти влаштовуються або в прийомні або патронатні родини.

Ніхто з повернутих дітей не опиняється в інтернатах. Вони всі влаштовуються в родини. Далі, коли зрозуміло, яка допомога насамперед потрібна дитині, призначається кейс-менеджер, тобто особистий, по суті, друг для повернутої дитини і родини. Відповідно, він координує роботу міждисциплінарної команди, яка складається з представників різних державних структур і громадських організацій, які цю підтримку надають і закривають потреби дитини - пояснює експерт.

Окрім того, в Україні створили спеціальну програму, яка допомагає повернутим додому діткам.

Є платіж, держава виплачує 50 000 грн кожній повернутій дитині, родині, щоб вони могли теж ними розпоряджатися, як вони бажають, після того, як вони повернулися. Звісно, це не єдиний платіж, є ще інші шляхи, як допомагати дітям, і держава, в цьому бере дуже активну участь - каже Максимов.

Детальніше про повернення українських дітей додому читайте у матеріалі УНН "Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ".