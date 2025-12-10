$42.180.11
Эксклюзив
13:11
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
публикации
Эксклюзивы
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Украина создала комплексную систему сопровождения для реинтеграции детей, возвращенных из российского плена. Она включает психологическую, медицинскую, образовательную поддержку и семейное устройство, а также финансовую помощь в размере 50 000 грн.

В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ

Украина делает все возможное для возвращения украинских детей, похищенных Россией. На сегодняшний день удалось вернуть уже 1902 ребенка. Но важным является не только физическое возвращение детей в Украину, но и их реинтеграция. О том, как происходит этот процесс, в комментарии УНН рассказал руководитель проектов инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA" Максим Максимов.

Отдельное направление – реинтеграция возвращенных детей, которая не менее важна, чем их возвращение. По словам эксперта, Украина создала комплексную систему сопровождения: от психологической и медицинской помощи до образовательной поддержки и семейного устройства.

Начинается это все с опроса в центре защиты прав ребенка в Киеве, где с ними общаются, в частности, психологи, осуществляется оценка потребностей ребенка, необходимо ли восстановить документы, каковы его психологические потребности, есть ли необходимость в предоставлении определенных медицинских услуг, есть ли необходимость в гуманитарной помощи: одежда, ноутбук, такие вещи. Отдельный вопрос, нужно ли устроить в школу, как наверстывать образовательные пробелы и т.д.

- отмечает руководитель “Bring Kids Back UA”.

После того как ребенок получает оценку потребностей, ему предоставляют кейс-менеджера, который координирует все службы. К тому же часто, возвращенные дети оказываются сиротами, говорит Максимов. И в таком случае, дети устраиваются либо в приемные, либо патронатные семьи.

Никто из возвращенных детей не оказывается в интернатах. Они все устраиваются в семьи. Далее, когда понятно, какая помощь прежде всего нужна ребенку, назначается кейс-менеджер, то есть личный, по сути, друг для возвращенного ребенка и семьи. Соответственно, он координирует работу междисциплинарной команды, которая состоит из представителей различных государственных структур и общественных организаций, которые эту поддержку оказывают и закрывают потребности ребенка

- объясняет эксперт.

Кроме того, в Украине создали специальную программу, которая помогает возвращенным домой детям.

Есть платеж, государство выплачивает 50 000 грн каждому возвращенному ребенку, семье, чтобы они могли тоже ими распоряжаться, как они желают, после того, как они вернулись. Конечно, это не единственный платеж, есть еще другие пути, как помогать детям, и государство, в этом принимает очень активное участие

- говорит Максимов.

Подробнее о возвращении украинских детей домой читайте в материале УНН "Похищенные Россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир".

Алла Киосак

