У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп виступить із заявою о 23:00 за Києвом. Ймовірно, він підпише указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступить із заявою у Білому домі о 23:00 за київським часом. Тему звернення не розкривають, пише УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
Деталі
Очільник Білого дому зробиться заяву, зміст якої наразі не розкривається. Це відбудеться о 23 годині за київським часом.
Хоча подробиці виступу Трампа не розкриваються, можна зробити припущення, що американський лідер торкнеться теми перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Відповідний указ Трамп планує підписати вже сьогодні.
За словами американських посадовців, указ передбачає використання назви "Військове міністерство США" як альтернативної, а міністра оборони Піта Хегсета планують офіційно іменувати "військовим міністром". Також у документі говориться про відповідні зміни на публічних сайтах Пентагону.
Всім подобається, що у нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни. Потім ми змінили його на Міністерство оборони
Міністр Гегсет також підтримав ініціативу, заявивши, що вона відображає "дух воїна" в Пентагоні.
Доповнення
Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі звинуватив європейських лідерів у фінансуванні війни через купівлю російської нафти. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заперечила звинувачення. Вона наголосила на значному скороченні імпорту.