У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступить із заявою у Білому домі о 23:00 за київським часом. Тему звернення не розкривають, пише УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.

Очільник Білого дому зробиться заяву, зміст якої наразі не розкривається. Це відбудеться о 23 годині за київським часом.

Хоча подробиці виступу Трампа не розкриваються, можна зробити припущення, що американський лідер торкнеться теми перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Відповідний указ Трамп планує підписати вже сьогодні.

За словами американських посадовців, указ передбачає використання назви "Військове міністерство США" як альтернативної, а міністра оборони Піта Хегсета планують офіційно іменувати "військовим міністром". Також у документі говориться про відповідні зміни на публічних сайтах Пентагону.

Всім подобається, що у нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни. Потім ми змінили його на Міністерство оборони