Трамп підпише указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни - Fox News

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент США Дональд Трамп 5 вересня підпише указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни. Міністр оборони Піт Хегсет буде офіційно іменуватися військовим міністром.

Трамп підпише указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни - Fox News

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 5 вересня, підпише указ, яким офіційно змінить назву Міністерства оборони на Міністерство війни. Про це пише УНН із посиланням на Fox News Digital.

Деталі

За словами чиновників, указ передбачає використання назви "Військове міністерство США" як альтернативної, а міністра оборони Піта Хегсета планують офіційно іменувати "військовим міністром". Також у документі доручено внести зміни на публічних сайтах Пентагону.

Всім подобається, що у нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни. Потім ми змінили його на Міністерство оборони

- заявив Трамп.

Міністр Гегсет також підтримав ініціативу, заявивши, що вона відображає "дух воїна" в Пентагоні.

Ми виграли Першу і Другу світові війни з Міністерством війни, а не з Міністерством оборони

- зазначив він.

Нагадаємо

Нещодавно Дональд Трамп привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіна з річницею завершення Другої світової війни, нагадавши про підтримку США.

А саме закликав Сі згадати про величезну підтримку та "кров", яку Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому здобути "свободу від дуже ворожого іноземного загарбника".

Вероніка Марченко

