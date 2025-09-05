Трамп підпише указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни - Fox News
Президент США Дональд Трамп 5 вересня підпише указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни. Міністр оборони Піт Хегсет буде офіційно іменуватися військовим міністром.
Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 5 вересня, підпише указ, яким офіційно змінить назву Міністерства оборони на Міністерство війни. Про це пише УНН із посиланням на Fox News Digital.
Деталі
За словами чиновників, указ передбачає використання назви "Військове міністерство США" як альтернативної, а міністра оборони Піта Хегсета планують офіційно іменувати "військовим міністром". Також у документі доручено внести зміни на публічних сайтах Пентагону.
Всім подобається, що у нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни. Потім ми змінили його на Міністерство оборони
Міністр Гегсет також підтримав ініціативу, заявивши, що вона відображає "дух воїна" в Пентагоні.
Ми виграли Першу і Другу світові війни з Міністерством війни, а не з Міністерством оборони
Нагадаємо
