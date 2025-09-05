Трамп подпишет указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны - Fox News

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, подпишет указ, которым официально изменит название Министерства обороны на Министерство войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News Digital.

По словам чиновников, указ предусматривает использование названия "Военное министерство США" в качестве альтернативного, а министра обороны Пита Хегсета планируют официально именовать "военным министром". Также в документе поручено внести изменения на публичных сайтах Пентагона.

Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны. Потом мы изменили его на Министерство обороны

Министр Хегсет также поддержал инициативу, заявив, что она отражает "дух воина" в Пентагоне.

Мы выиграли Первую и Вторую мировые войны с Министерством войны, а не с Министерством обороны