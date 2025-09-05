$41.370.01
Трамп подпишет указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны - Fox News

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент США Дональд Трамп 5 сентября подпишет указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны. Министр обороны Пит Хегсет будет официально именоваться военным министром.

Трамп подпишет указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны - Fox News

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, подпишет указ, которым официально изменит название Министерства обороны на Министерство войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News Digital.

Детали

По словам чиновников, указ предусматривает использование названия "Военное министерство США" в качестве альтернативного, а министра обороны Пита Хегсета планируют официально именовать "военным министром". Также в документе поручено внести изменения на публичных сайтах Пентагона.

Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны. Потом мы изменили его на Министерство обороны

- заявил Трамп.

Министр Хегсет также поддержал инициативу, заявив, что она отражает "дух воина" в Пентагоне.

Мы выиграли Первую и Вторую мировые войны с Министерством войны, а не с Министерством обороны

- отметил он.

Напомним

Недавно Дональд Трамп поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с годовщиной завершения Второй мировой войны, напомнив о поддержке США.

А именно призвал Си вспомнить об огромной поддержке и "крови", которую Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести "свободу от очень враждебного иностранного захватчика".

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Фокс Ньюс
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты