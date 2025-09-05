В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить

$41.350.02
48.130.07
ukenru
08:28 • 464 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 1038 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 11079 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 23324 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 43136 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 36589 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 38954 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 39871 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30519 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 24528 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
44%
755мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 298465 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 292241 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 283951 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 47126 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 12368 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 2420 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 11044 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 18043 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 46563 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 33897 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Белый дом
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 18603 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 46563 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 19384 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 24846 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 26682 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Фейковые новости
Financial Times
ЧатГПТ

В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в 23:00 по Киеву. Вероятно, он подпишет указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с заявлением в Белом доме в 23:00 по киевскому времени. Тема обращения не раскрывается, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Детали

Глава Белого дома сделает заявление, содержание которого пока не раскрывается. Это произойдет в 23 часа по киевскому времени.

Хотя подробности выступления Трампа не раскрываются, можно предположить, что американский лидер затронет тему переименования Министерства обороны в Министерство войны. Соответствующий указ Трамп планирует подписать уже сегодня.

По словам американских чиновников, указ предусматривает использование названия "Военное министерство США" как альтернативного, а министра обороны Пита Хегсета планируют официально именовать "военным министром". Также в документе говорится о соответствующих изменениях на публичных сайтах Пентагона.

Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны. Потом мы изменили его на Министерство обороны

- прокомментировал свои намерения Трамп.

Министр Хегсет также поддержал инициативу, заявив, что она отражает "дух воина" в Пентагоне.

Дополнение

Дональд Трамп во время виртуальной встречи обвинил европейских лидеров в финансировании войны через покупку российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения. Она подчеркнула значительное сокращение импорта.

Павел Зинченко

Новости Мира
Европейская комиссия
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен