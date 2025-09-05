В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с заявлением в Белом доме в 23:00 по киевскому времени. Тема обращения не раскрывается, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Детали

Глава Белого дома сделает заявление, содержание которого пока не раскрывается. Это произойдет в 23 часа по киевскому времени.

Хотя подробности выступления Трампа не раскрываются, можно предположить, что американский лидер затронет тему переименования Министерства обороны в Министерство войны. Соответствующий указ Трамп планирует подписать уже сегодня.

По словам американских чиновников, указ предусматривает использование названия "Военное министерство США" как альтернативного, а министра обороны Пита Хегсета планируют официально именовать "военным министром". Также в документе говорится о соответствующих изменениях на публичных сайтах Пентагона.

Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны. Потом мы изменили его на Министерство обороны - прокомментировал свои намерения Трамп.

Министр Хегсет также поддержал инициативу, заявив, что она отражает "дух воина" в Пентагоне.

Дополнение

Дональд Трамп во время виртуальной встречи обвинил европейских лидеров в финансировании войны через покупку российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения. Она подчеркнула значительное сокращение импорта.